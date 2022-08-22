DOMATES GRİBİ NEDİR? | Domates gribi belirtileri nedir, tedavisi var mı, bulaşıcı mı? Yeni salgın için alarm verildi!

Deride beliren ağrılı kırmızı kabarcıklar ile kendini belli eden Domates Gribi için alarm verildi, Hindistan'da ortaya çıktan virüs, 5 yaşın altındaki onlarca çocuğu etkiledi ve Domates Gribi hakkında detaylar sorgulanmaya başladı. İşte Domates Gribi belirtileri, tedavisi ve bulaşıcılığına dair detaylar...

DOMATES GRİBİ NEDİR?

Adını deride oluşan kötü kırmızı kabarcıklardan alan domates gribi, aynı zamanda yüksek ateş, kızarıklık ve yoğun eklem ağrılarına neden olmaktadır. Hindistan'ın Kerala eyaletinin Kollam bölgesi ve yakınlardaki Anchal, Aryankavu ve Neduvathur ile sınırlı kalan bu virüs nedeniyle yetkililer, virüsün yayılmasını engellemek için tedbirler almıştır.

Daily Beast'te yer alan habere göre, Hindistan'da son derece bulaşıcı bir virüsün çocuklar arasında yayıldığı bildirilirken; virüsün ülkenin çeşitli bölgelerinde çoğunlukla 1 ila 5 yaş arası çocukları etkilediği açıklanmıştır. Bu nedenle anaokullarında ve ilkokullarda virüs hızla yayılabilir.

DOMATES GRİBİ BULAŞICI MI?

Hindistan'dan gelen bilgilere göre "domates gribi" hastalığının son derece bulaşıcı olduğu ifade ediliyor. Teyit edilmiş vakalarla temas halinde olanlar bir hafta izole oluyor.

DOMATES GRİBİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Domates gribinin en belirgin semptomu ciltte gözüken büyük kırmızı kabarcıklardır. Diğer semptomları ise şöyledir:

Yüksek ateş

Yorgunluk

Vücut ağrıları

Şiddetli eklem ağrıları

DOMATES GRİBİNİN TEDAVİSİ VAR MI?

Ölümcül olmayan Domates Gribi'nin herhangi bir aşısı veya tedavisi bulunmamaktadır. Uzmanlar Domates gribi virüsüne karşı en etkili tedavinin bol sıvı almak ve istirahat etmek olduğunun altını çizmektedir.