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LGS 3. TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK? 2022 LİSE 2. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Liseye Geçiş Sistemi (LGS) 2022 sonuçlarının belli olmasının ve 2. tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından, LGS 3. tercihlerinin ne zaman başlayacağı ve hangi tarihler arasında gerçekleştirileceği merak edilmeye başladı. İşte LGS 3. tercihlerin tarihi ve lise 2. nakil sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2022 Pazartesi 15:40 Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2022 Pazartesi 16:10
LGS 3. TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK? 2022 LİSE 2. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Lise 3. tercihlerinin ne zaman yapılacağı ve 2. nakil başvurularının açıklanacağı tarih gündemde yerini aldı. Tercih yapmak isteyen ve sonuçların açıklanacağı günü araştıran binlerce öğrenci için LGS 2022 tercih, kayıt ve nakil işlemlerine dair detaylar haberimizde...

LİSE 2. NAKİL BAŞVURU (3. TERCİH) TARİHLERİ NE ZAMAN?

1 Ağustos'ta başlayan LGS yerleştirmeye esas 2. nakil işlemleri 5 Ağustos'ta son bulacak.

LİSE 2. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS 2. nakil tercihlerinin sonuçları 8 Ağustos 2022'de açıklanacak.

Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvuruları 9-17 Ağustos tarihleri aralığında alınacak.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

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