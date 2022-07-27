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TEMMUZ AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | FED toplantısı ne zaman? Temmuz ayı FED faiz kararı ne olacak?

Son olarak 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen FED faiz toplantısının ardından Temmuz ayında gerçekleştirilecek FED toplantısının ne zaman yapılacağı araştırılmaya başladı. Vatandaşlar, 'FED toplantısı ne zaman, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?, FED faiz kararı ne olacak?' sorularını arama motorlarında sorgulamaya koyuldu. Peki, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell tarafından açıklanacak Temmuz ayı FED faiz kararı ne zaman belli olacak? 2022 yılında 3 kez faiz artırımına gidileceğini açıklayan FED'in yeni kararı ne olacak? Küresel piyasaların ortak gündemi olan ABD Merkez Bankası toplantısına dair son dakika açıklamaları haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 10:10 Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 10:20
TEMMUZ AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | FED toplantısı ne zaman? Temmuz ayı FED faiz kararı ne olacak?

TEMMUZ AYI FED KARARI AÇIKLANDI MI? | Fed toplantısının ne zaman yapılacağı ve Fed faiz kararının ne zaman açıklanacağı sorgulanmaya devam ediyor. Binlerce vatandaş tarafından merak edilen Temmuz ayı Fed toplantısı tarihi ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklama için geri sayım sürüyor. Peki, Temmuz ayında FED faiz kararı ne olacak? İşte merak edilenler...

FED TOPLANTISI NE ZAMAN? TEMMUZ AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Yılın 5. FED toplantısı 14-15 Haziran tarihinde gerçekleştirildi ve gözler Temmuz ayında gerçekleştirilecek 6. FED toplantısına çevrildi.

Temmuz ayı FED faiz toplantısı 26-27 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek ve bu ayın FED faiz kararı 27 Temmuz saat 21.00'de duyurulacak.

TEMMUZ AYI FED FAİZ KARARI NE OLDU?

Temmuz ayı FED faiz kararının 27 Temmuz Çarşamba günü açıklanmasının akabinde, detaylar haberimizde yer alacak.

HAZİRAN FED FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

FED haziran ayında faizleri 0,75 baz puan artırarak yüzde 1.75'e yükseltti. Böylece son 28 yılın en yüksek faiz artışı gerçekleşti.

Piyasaların merakla beklediği haziran ayı faiz kararının bu denli yüksek açıklanması piyasalarda şok etkisine neden oldu.

Haziran ayı faiz kararı 10-1 oyla alındı. Esther George faizin 75 baz puan artırılmasına karşı çıktı, 50 baz puan artırım için oy verdi. Fed yetkililerinin 2022 sonu için ortalama fed fon faizi beklentisi yüzde 3,4 oldu. 2023 sonu için ortalama fed fon faizi beklentisi yüzde 3,8 olarak gerçekleşti.

2022 YILI FED TOPLANTI TARİHLERİ

  • 2022 Temmuz FED toplantı tarihi 26 – 27 Temmuz FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)
  • 2022 Eylül FED toplantı tarihi 20 – 21 Eylül FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

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