SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TABAN - TAVAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI | YKS 2022 ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022 sonuçlarına göre üniversite tercihi yapacak milyonlarca aday 2021 yılı yerleştirme puanları ve sıralamalarını göz önünde bulundurarak tercih listesini hazırlamaya başladı. Sınıf öğretmenliği bölümünün puanları ve başarı sıralaması ise merak edilenler arasında yerini aldı. İşte YKS 2022 tercihlerinde sınıf öğretmenliği bölümüne dair merak edilenler...

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