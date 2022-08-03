Haberler Haberler 📝ÜNİVERSİTE TERCİHİ NASIL YAPILIR? YKS 2022 TERCİH TARİHLERİ | 2022 ÖSYM YKS TERCİH KILAVUZU

📝ÜNİVERSİTE TERCİHİ NASIL YAPILIR? YKS 2022 TERCİH TARİHLERİ | 2022 ÖSYM YKS TERCİH KILAVUZU

YKS 2022 sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite tercihlerini ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzuna göre yapmak isteyen ünivesite öğrencisi adayları, üniversite tercihlerinin nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. İşte 2022 YKS tercihlerine dair merak edilen tüm detaylar ve tercih tarihleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2022 Çarşamba 09:10 Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2022 Çarşamba 09:33
📝ÜNİVERSİTE TERCİHİ NASIL YAPILIR? YKS 2022 TERCİH TARİHLERİ | 2022 ÖSYM YKS TERCİH KILAVUZU

Üniversite tercihi yapmak isteyen milyonlarca üniversite öğrencisi adayı, YKS puanına ve başarı sıralamasına göre tercih yapmak için araştırmalara başladı. Peki, 2022 YKS tercihleri ne zaman yapılacak, YKS tercihleri nasıl yapılır? İşte üniversite tercihi yapacak adaylar için merak edilen tüm detaylar...

YKS 2022 TERCİH TARİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapılamanın akabinde üniversite tercih tarihleri belli oldu.

Adaylar 2022 YKS tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapabilecek.

ÜNİVERSİTE TERCİH EKRANI - ÖSYM AİS GİRİŞ

YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI - ÖSYM SONUÇ EKRANI

2022 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VEKONTENJANLARI KILAVUZU

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YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar tercihlerini, "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulaması üzerinden yapabiliyor. Aday öğrencilerin 24 tercih hakkı bulunuyor.

ÜNİVERSİTE TERCİH EKRANI - ÖSYM AİS GİRİŞ

YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI - ÖSYM SONUÇ EKRANI

2022 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VEKONTENJANLARI KILAVUZU

ÜNİVERSİTE TERCİHİ YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

  • Üniversite tercihleri hakkında her detaya hakim olmak.
  • Üniversite ve bölüm listesi hazırlamak.
  • Üniversite tercih fuarlarına gitmek.
  • Lise rehberlik öğretmenlerinden destek almak.
  • Üniversiteleri gezmek.
  • Bölümlerin avantajlarına ve dezavantajlarına göz atmak.
  • Şehir değiştirmeyi düşünenler için gidilecek şehir ile ilgili bilgi edinmek.

Üniversite tercihini yaparken adayların sıralama ve puanının yetmeyeceği üniversiteleri listeye eklememesi önemlidir. Adayın tercih yelpazesini geniş tutması üniversiteye giriş şansını arttırmaktadır.

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