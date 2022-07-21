TABU NASIL OYNANIR? | TABU OYUN KURALLARI VE ÖZELLİKLERİ - Tabu kaç kişi oynanır, anlatıcıya ne kadar süre verilir?

Kutu oyunlarının başında gelen ve birçok kişinin favori oyunlarından biri olan Tabu'nun nasıl oynandığı ve Tabu oyun kuralları birçok oyunsever tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, Tabu nasıl oynanır, anlatıya ne kadar süre verilir, en az ve en çok kaç kişiyle oynanır? İşte Tabu oynamadan önce bilinmesi gerekenler...

TABU KAÇ KİŞİYLE OYNANIR?

Tabu 12 yaş ve üzeri olan herkesin oynayabileceği bir oyundur. Tabu az 6 kişi en fazla 12 kişi oynanır.

Toplam kişi sayısı ikiye bölünür ve iki grup halinde oynanan oyun başlatılır. Takımları ayırırken, güç dağılımına dikkat etmek önemlidir.

TABU NASIL OYNANIR?

Oyuna başlayacak olan gruptan bir kişi anlatıcı seçilir,

Anlatıcı tabu kartlarından eline 5 adet kart alır ve anlatmasıyla birlikte süre başlatılır.

Bu arada karşı takımdan bir oyuncu yasaklı kelimeleri ve süreyi kontrol edebilmek için anlatıcının kartlarını ve kum saatini takip eder.

Oyunun amacı, süre sonuna kadar olabildiğince kelime anlatabilmektir. Kum saatinin bitmesiyle birlikte süre sona erer ve anlatıcı kartları bırakır.

TABU OYUN KURALLARI

Size verilen kelimeyi anlatırken tabu olan kelimeleri kullanmanız yasaktır, anlattığınız kelimenin altındaki yasaklı kelimeleri kullanmadan anlatmak oyunun ilk kuralıdır. Tabu kelimeleri kullanılırsa, anlatıcı başka bir karta geçmek zorunda kalır.

Kelimelerin anlatılabilmesi için kum saatiyle bir süre belirlenir, süre tamamlandığında sıra karşı takıma geçer.

Tabu oyunda işaret dili kullanılamaz, kopya verilemez.

Baştaki anahtar kelimenin bir bölümü tabu kelimeler arasında olmasa da kullanılamaz, soru kelimesinin bir kısaltması varsa kısaltma anlatımda kullanılamaz.

TABU OYUNU KAZANMA TAKTİKLERİ NEDİR?

Tabu oynarken en önemli noktalardan biri de süre kullanımıdır. Anlatıcı kartı eline aldığında hızlıca anlatmaya başlamalı ve anlatamayacağı bir kelime gelmesi halinde zaman kaybetmeden sıradaki karta geçmelidir.

Grupları (takımları) oluştururken birbirini iyi tanıyan kişilerin aynı takımda olması da avantaj kazandırır. İfade gücü oyunun en önemli unsurlarından biridir.