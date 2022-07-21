Haberler Haberler TABU NASIL OYNANIR? | TABU OYUN KURALLARI VE ÖZELLİKLERİ - Tabu kaç kişi oynanır, anlatıcıya ne kadar süre verilir?

TABU NASIL OYNANIR? | TABU OYUN KURALLARI VE ÖZELLİKLERİ - Tabu kaç kişi oynanır, anlatıcıya ne kadar süre verilir?

Tabu (Tabuu) oyununun nasıl oynandığı birçok kişinin gündeminde yerini aldı. Son zamanların en sevilen kutu oyunlarından biri olan Tabu'nun oynanışı, zamanını keyifli bir şekilde geçirmek isteyenler tarafından merak ediliyor. İşte Tabu oyununa dair merak edilenler ve Tabu oyun kuralları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2022 Perşembe 12:30
TABU NASIL OYNANIR? | TABU OYUN KURALLARI VE ÖZELLİKLERİ - Tabu kaç kişi oynanır, anlatıcıya ne kadar süre verilir?

Kutu oyunlarının başında gelen ve birçok kişinin favori oyunlarından biri olan Tabu'nun nasıl oynandığı ve Tabu oyun kuralları birçok oyunsever tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, Tabu nasıl oynanır, anlatıya ne kadar süre verilir, en az ve en çok kaç kişiyle oynanır? İşte Tabu oynamadan önce bilinmesi gerekenler...

TABU KAÇ KİŞİYLE OYNANIR?

  • Tabu 12 yaş ve üzeri olan herkesin oynayabileceği bir oyundur. Tabu az 6 kişi en fazla 12 kişi oynanır.
  • Toplam kişi sayısı ikiye bölünür ve iki grup halinde oynanan oyun başlatılır. Takımları ayırırken, güç dağılımına dikkat etmek önemlidir.

TABU NASIL OYNANIR?

  • Oyuna başlayacak olan gruptan bir kişi anlatıcı seçilir,
  • Anlatıcı tabu kartlarından eline 5 adet kart alır ve anlatmasıyla birlikte süre başlatılır.
  • Bu arada karşı takımdan bir oyuncu yasaklı kelimeleri ve süreyi kontrol edebilmek için anlatıcının kartlarını ve kum saatini takip eder.
  • Oyunun amacı, süre sonuna kadar olabildiğince kelime anlatabilmektir. Kum saatinin bitmesiyle birlikte süre sona erer ve anlatıcı kartları bırakır.

TABU OYUN KURALLARI

  • Size verilen kelimeyi anlatırken tabu olan kelimeleri kullanmanız yasaktır, anlattığınız kelimenin altındaki yasaklı kelimeleri kullanmadan anlatmak oyunun ilk kuralıdır. Tabu kelimeleri kullanılırsa, anlatıcı başka bir karta geçmek zorunda kalır.
  • Kelimelerin anlatılabilmesi için kum saatiyle bir süre belirlenir, süre tamamlandığında sıra karşı takıma geçer.
  • Tabu oyunda işaret dili kullanılamaz, kopya verilemez.
  • Baştaki anahtar kelimenin bir bölümü tabu kelimeler arasında olmasa da kullanılamaz, soru kelimesinin bir kısaltması varsa kısaltma anlatımda kullanılamaz.

TABU OYUNU KAZANMA TAKTİKLERİ NEDİR?

Tabu oynarken en önemli noktalardan biri de süre kullanımıdır. Anlatıcı kartı eline aldığında hızlıca anlatmaya başlamalı ve anlatamayacağı bir kelime gelmesi halinde zaman kaybetmeden sıradaki karta geçmelidir.

Grupları (takımları) oluştururken birbirini iyi tanıyan kişilerin aynı takımda olması da avantaj kazandırır. İfade gücü oyunun en önemli unsurlarından biridir.

DİĞER
Seda Sayan ile genç eşi Çağlar Ökten aşka geldi! Tatil pozuna 59'luk taze gelin Seda Sayan'ın mayosu damga vurdu!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Bolu'da zehirlenenlerin sayısı 98'e ulaştı
G.Saray'a ikinci Benfica'lı geliyor!
Ve transfer kararı! Beşiktaş'tan Rangers'a cevap
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
21 TEMMUZ 2022 altın gram fiyatı | Euro, dolar, sterlin kaç TL?
UNO NASIL OYNANIR? UNO OYUN KURALLARI NEDİR?
BEDELLİ ASKERLİK BAKAYA AYLIK ÜCRETİ NE KADAR, NASIL HESAPLANIR?
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
aspor CANLI İZLE (HD) - A Spor YAYIN AKIŞI
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bonservis patlaması! 5 ayrılık ve 40 milyon euro... Bonservis patlaması! 5 ayrılık ve 40 milyon euro... 12:48
G.Saray'a sürpriz teklif! Kampa götürülmemişti... G.Saray'a sürpriz teklif! Kampa götürülmemişti... 12:35
Altınordu'ya Erce piyangosu! İşte o rakam Altınordu'ya Erce piyangosu! İşte o rakam 12:18
Bate Borisov - Konyaspor maçı saat kaçta? Bate Borisov - Konyaspor maçı saat kaçta? 12:13
İsrail - Türkiye U20 maçı saat kaçta? İsrail - Türkiye U20 maçı saat kaçta? 11:45
Levante - Wolverhampton maçı saat kaçta? Levante - Wolverhampton maçı saat kaçta? 11:36
Daha Eski
Anadolu Efes'ten Micic Micic ve Shane Larkin kararı! Anadolu Efes'ten Micic Micic ve Shane Larkin kararı! 11:23
Josef de Souza ameliyat oldu! İşte dönüş tarihi... Josef de Souza ameliyat oldu! İşte dönüş tarihi... 11:12
RB Leipzig - Liverpool maçı saat kaçta? RB Leipzig - Liverpool maçı saat kaçta? 11:05
Ve transfer kararı! Beşiktaş'tan Rangers'a cevap Ve transfer kararı! Beşiktaş'tan Rangers'a cevap 11:02
RB Leipzig - Liverpool maçı saat kaçta? RB Leipzig - Liverpool maçı saat kaçta? 10:46
G.Saray ve Trabzonspor istiyordu! İşte yeni takımı... G.Saray ve Trabzonspor istiyordu! İşte yeni takımı... 10:38