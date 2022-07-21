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MERKEZ BANKASI TEMMUZ AYI FAİZ KARARI | Merkez Bankası faiz kararı ne kaç oldu? Faiz sabit tutuldu mu?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım tamamlandı. Milyonlarca vatandaş, "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Faizler artacak mı, düşecek mi, sabit mi tutulacak? Merkez bankası kararı ne olacak, piyasayı nasıl etkileyecek?' sorularının cevabını merak ediyordu ve beklenen an geldi. İşte 21 Temmuz Merkez Bankası kararına dair merak edilen detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2022 Perşembe 14:30 Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2022 Perşembe 14:30
MERKEZ BANKASI TEMMUZ AYI FAİZ KARARI | Merkez Bankası faiz kararı ne kaç oldu? Faiz sabit tutuldu mu?

Temmuz ayı Merkez Bankası toplantısından çıkan kararı bekleyen milyonlarca vatandaş, verilecek kararın döviz kurlarını ve Borsa İstanbul'u nasıl etkileyeceğini araştırmaya başladı. Merkez Bankası'nın faiz kararının sabit tutup tutmayacağı merak edilirken; 'Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Altın, dolar, euroda son durum ne? Merkez Bankası Haziran ayı faiz beklentisi ne?' soruları arama motorlarında sorgulanmaya devam ediyor. Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararının detayları haberimizde...

TEMMUZ AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), Haziran ayı faiz kararı 21 Temmuz günü saat 14.00'te TCMB resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Merkez Bankası yüzde 14 olan faiz oranını sabit tuttu.

HAZİRAN AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), Haziran ayı faiz kararı 23 Mayıs Perşembe günü saat 14.00'te TCMB resmi internet sitesi üzerinden açıklandı ve Merkez Bankası yüzde 14 olan faiz oranını sabit tuttu.

HAZİRAN AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR? BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 'FAİZ' ÇIKIŞI!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ekonomide son durumu değerlendirdi ve faiz artırımına dair şu açıklamalarda bulundu:

"Sorunun bir tarafında vatandaşlarımızın bir kısmının tasarruflarını hala döviz cinsinden yapmaktaki ısrarı var. Diğer tarafta büyüyen ekonomimizin gerektirdiği ithal ve küresel ağların ortaya çıkardığı döviz talebi var.

Bunun için vatandaşlarımıza kur korumalı mevduat gibi, konut kredisi gibi, tasarruflarını kendi paramıza kaydıracak alternatifler sunuyoruz. Vatandaşlarımızın bir kısmı hala yatırımlarını döviz cinsinden yapmakta ısrar ediyor. Ülkemize döviz girişini hızlandıracak yeni yöntemler geliştiriyoruz.

Kimse bizden şunu beklemesin. Bu iktidar faizi artırmayacak, faizi düşürmeye devam edecek."

BİR SONRAKİ MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Bir sonraki Merkez Bankası faiz kararı toplantısı 18 Ağustos 2022'de gerçekleştirilecek.

  • 18 Ağustos 2022
  • 22 Eylül 2022
  • 20 Ekim 2022
  • 24 Kasım 2022
  • 22 Aralık 2022

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