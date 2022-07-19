Haberler Haberler İSTANBUL SU KESİNTİSİ - 19 TEMMUZ | Sular ne zaman gelecek, su kesintisi ne zaman düzelecek? İSKİ'den o ilçelere uyarı!

İSTANBUL SU KESİNTİSİ - 19 TEMMUZ | Sular ne zaman gelecek, su kesintisi ne zaman düzelecek? İSKİ'den o ilçelere uyarı!

İSKİ tarafından paylaşılan duyuruya göre, İstanbul'da belirli bölgelerde 12 ile 30 saat arasında sürecek su kesintisi yaşanacağı paylaşıldı. Milyonlarca İstanbullu, hangi ilçelerde ve hangi mahallelerde su kesintisi yaşanacağını araştırmaya başladı. İşte 19 Temmuz Salı günü İstanbul'da su kesintisi yaşayan ilçeler, mahalleler ve sokaklar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2022 Salı 10:10 Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2022 Salı 10:30
İSTANBUL SU KESİNTİSİ - 19 TEMMUZ | Sular ne zaman gelecek, su kesintisi ne zaman düzelecek? İSKİ'den o ilçelere uyarı!

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? | İstanbul'da su kesintisi yaşayan mahalle sakinleri İSKİ tarafından yapılan duyurunun detaylarını araştırmaya başladı ve suların ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar 'İstanbul'da sular ne zaman gelecek, su kesintisi kaç saat sürecek?' sorularının cevabını araştırmaya başladı. İşte 19 Temmuz İSKİ su kesintisine air açıklamalar...

19 TEMMUZ İSKİ SU KESİNTİSİ - SU KESİNTİSİ HANGİ İLÇELERDE KAÇ SAAT SÜRECEK?

Altyapı Çalışmaları Nedeniyle Planlı Su Kesintisi

Güngören İlçesi'nde ana isale hattında gerçekleştirilecek olan yenileme ve bağlantı çalışmaları nedeniyle; 20 Temmuz 2022 Çarşamba günü 10:00 ile 21 Temmuz 2022 Perşembe günü 16:00 saatleri arasında 30 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.

  • Tarih: 20 - 21 Temmuz 2022
  • Güngören İlçesi
  • Abdurrahman Nafiz Gürman ve Tozkoparan Mahalleleri

Altyapı Çalışmaları Nedeniyle Planlı Su Kesintisi

Esenyurt İlçesi, Haramidere'deki yağmur suyu ve dere ıslahı kolektör imalat çalışması nedeniyle; 19 Temmuz 2022 Salı günü 10:00 ile 22:00 saatleri arasında 12 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.

  • Tarih: 19 Temmuz 2022
  • Esenyurt İlçesi
  • Yeşilkent, Mehter Çeşme, Mehmet Akif Ersoy ve Güzelyurt Mahalleleri

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