Haberler Haberler MEBBİS ÖĞRETMEN GİRİŞ EKRANI | Başöğretmen ve uzman öğretmen eğitimleri ne zaman bitecek, eğitim programı nasıl? - SINAV TARİHLERİ

MEBBİS ÖĞRETMEN GİRİŞ EKRANI | Başöğretmen ve uzman öğretmen eğitimleri ne zaman bitecek, eğitim programı nasıl? - SINAV TARİHLERİ

Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz Pazartesi günü itibarıyla başladı ve ilk defa düzenlenen eğitimler MEBBİS üzerinden erişime açıldı. Peki, başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik eğitimleri nerede veriliyor, sisteme nasıl giriş yapılır? Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik eğitimleri ne kadar sürecek, ne zaman bitecek? Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik eğitim konuları nedir, MEBBİS öğretmen girişi nasıl yapılır? İşte Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik eğitimleri hakkında merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 09:37 Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 10:00
MEBBİS ÖĞRETMEN GİRİŞ EKRANI | Başöğretmen ve uzman öğretmen eğitimleri ne zaman bitecek, eğitim programı nasıl? - SINAV TARİHLERİ

MEBBİS üzerinden başlatılan başöğretmen ve uzman öğretmen eğitimlerine nasıl erişim sağlanılacağı ve eğitimlerin ne kadar süreceği araştırılmaya başladı. Binlerce öğretmen, başöğretmen ve uzman öğretmen eğitimlerinin ne kadar süreceğini ve sınav başvuru tarihlerini sorgulamaya koyuldu. İşte başöğretmen ve uzman öğretmen eğitimleri ve başvurularına dair detaylar...

UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK EĞİTİM TARİHLERİ NE ZAMAN?

  • Uzman öğretmenlik eğitim programı: 18 Temmuz - 05 Eylül 2022
  • Başöğretmenlik eğitim programı: 18 Temmuz - 19 Eylül 2022

MEBBİS ÖĞRETMEN GİRİŞ EKRANI VE EĞİTİMLER İÇİN BURAYA TIKLAYIN

UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK YAZILI SINAV BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Yazılı sınav başvuruları 26 Eylül - 03 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak.

Yazılı sınava katılmaya hak kazanacak adayların belirlendiği başvuru sonuçları 10 Ekim 2022 tarihinde belli olacak.

Uzman ve başöğretmenlik yazılı sınavı 19 Kasım 2022 tarihinde yapılacak. Yazılı sınav sonuçları ise 12 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.

MEBBİS ÖĞRETMEN GİRİŞ EKRANI VE EĞİTİMLER İÇİN BURAYA TIKLAYIN

UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK SERTİFİKALARI NE ZAMAN DÜZENLENECEK?

Yazılı sınav sonucuna göre başarılı olanların uzman ve başöğretmenlik sertifikaları 4 Ocak 2023 tarihinde düzenlenecek. Uzman ya da başöğretmen unvanı alan öğretmenler, 15 Ocak 2023 tarihinde söz konusu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanabilecek.

MEBBİS ÖĞRETMEN GİRİŞ EKRANI VE EĞİTİMLER İÇİN BURAYA TIKLAYIN

UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Uzman ve başöğretmen unvanları için başvuruda bulunacak öğretmenlerde/uzman öğretmenlerde aranan şartlardan biri olan mesleki gelişim çalışmaları, Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumları ve özel öğretim kurumlarında görev yapan tüm branş/alan öğretmenlerinin her bir alandaki görevlerden en az birini yapabilecekleri şekilde "Eğitim Öğretim ve Rehberlik Çalışmaları, Yönetime Katılım ve Araştırma ile Geliştirme Çalışmaları" olmak üzere üç çalışma alanı olarak belirlendi.
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumları ve özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmen/uzman öğretmenlerden uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için başvuruda bulunacakların üç çalışma alanı olarak belirlenen mesleki gelişim çalışmalarını tamamlayabilmeleri için çalışma alanlarının en az ikisinden birer çalışma yapmaları gerekiyor.

Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı Konuları ve Soru Dağılımı (180 Saat)

  • Öğrenme ve Öğretme Süreçleri (25 Saat) %15
  • Ölçme ve Değerlendirme (20 Saat) %12
  • Özel Eğitim ve Rehberlik (25 Saat) %15
  • Eğitim Araştırmaları ve Ar-Ge Çalışmaları (20 Saat) %10
  • Eğitimde Kapsayıcılık (20 Saat) %12
  • Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği (20 saat) %10
  • Sosyal Etkileşim ve İletişim (20 saat) %10
  • Dijital Yetkinlik (15 Saat) %8
  • Güvenli Okul ve Okul Güvenliği (15 saat) %8

Başöğretmenlik Eğitim Programı Konuları ve Soru Dağılımı (240 Saat)

  • Öğrenme ve Öğretme Süreçleri (25 Saat) %12
  • Ölçme ve Değerlendirme (20 Saat) %8
  • Özel Eğitim ve Rehberlik (25 Saat) %12
  • Eğitim Araştırmaları ve Ar-Ge Çalışmaları (20 Saat) %7
  • Eğitimde Kapsayıcılık (20 Saat) %8
  • Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği (20 saat) %7
  • Sosyal Etkileşim ve İletişim (20 saat) %7
  • Dijital Yetkinlik (15 Saat) %6
  • Güvenli Okul ve Okul Güvenliği (15 saat) %6
  • Okul Geliştirme ve Liderlik (30 Saat) %15
  • Sosyal Duygusal Öğrenme Becerilerin Geliştirilmesi (15 Saat) %6
  • Bilişsel Düşünme Becerileri (15 Saat) %6

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