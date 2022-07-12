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TOKİ KURALI KONUT SATIŞ BAŞVURUSU NE ZAMAN? 24 İlde ucuz konut hamlesi! Başvurular nasıl ve nereye yapılacak?

Emlak fiyatlarında yaşanan fahiş fiyat artışlarının ardından TOKİ'den kritik hamle geldi. Binlerce vatandaş TOKİ fırsatları ve kampanyalarını araştırıyordu. TOKİ 24 ilde 3 bin 151 konutu satışa çıkaracağını duyurdu İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2022 Salı 10:47 Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2022 Salı 11:30
TOKİ KURALI KONUT SATIŞ BAŞVURUSU NE ZAMAN? 24 İlde ucuz konut hamlesi! Başvurular nasıl ve nereye yapılacak?

Dar ve orta gelirli ailelerin ev sahibi olabilmesi hayal değil. TOKİ, 24 ilde toplam 3151 konutu düşük taksit ve uzun vade ile vatandaşlara sunacak. Kura modeli ile verilecek daireler 2+1 ve 3+1 olacak. 1442 liradan başlayan taksit fırsatları ile vatandaşlar ev sahibi olabilecek.

TOKİ KURALI EV SATIŞI HANGİ ŞEHİRLERDE?

  • İzmir
  • Kırıkkale
  • Kocaeli
  • Sivas
  • Uşak
  • Şanlıurfa
  • Iğdır
  • Kilis
  • Kütahya
  • Siirt
  • Çorum
  • Bursa
  • Elazığ
  • Hatay
  • Gaziantep
  • Karaman
  • Yozgat
  • Konya
  • Aksaray
  • Bolu
  • Çankırı
  • Erzincan
  • Tekirdağ
  • Van

TOKİ KURALI EV SATIŞI KATILIM KOŞULLARI NE?

TOKİ'den kuralı ev sahibi olabilmek için tek bir şart bulunmaktadır. Başvuru yapacakların eşleri ve velayetindeki çocukların üzerine tapuda kayıtlı bağımsız konutların bulunmaması. TOKİ başvurusu 1 haneden tek birey üzerinde yapılabiliyor.

TOKİ KURALI EV SATIŞI BAŞVURUSU NASIL VE NEREYE YAPILIR?

Başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası'nın şubeleri aracılığıyla yapılmaktadır. Her il için tarihler değişmekle birlikte 4 Ağustos'a kadar kabul edilecek. Konutlara başvuru yapacak vatandaşların 18 yaşını doldurmuş ve Türk vatandaşı olması gerekiyor.

TOKİ EV SATIŞI TAKSİT SAYISI NE?

2+1 ve 3+1 dairelerin satışa sunulacağı TOKİ kuralı daire satışında yüzde 10, 12, 15, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vade ile konut sahibi olabilecek.

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