Haberler Haberler 21 HAZİRAN EN UZUN GÜNÜN ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ NEDİR? | Yaz gün dönümü nedir? 21 Haziran en uzun günde neler olur?

21 HAZİRAN EN UZUN GÜNÜN ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ NEDİR? | Yaz gün dönümü nedir? 21 Haziran en uzun günde neler olur?

Yaz gün dönümünün başlangıcı olan ve en uzun gün olarak bilinen 21 Haziran'ın özellikleri araştırılmaya devam ediyor. Yılın en uzun günü olan 21 Haziran, Kuzey Yarımküre'de yaz mevsiminin, Güney Yarımküre'de kış mevsiminin başlangıcı sayılan bu tarih, Güneş’in gökte en tepede olduğu zamanı temsil ederken; binlerce vatandaş, '21 Haziran'da ne olur, neden en uzun gün 21 Haziran, gündüz kaç saat sürecek?' sorularının cevabını arama motorlarında sorguluyor. İşte 21 Haziran yaz gün dönümüne dair merak edilen detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2022 Salı 10:00 Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2022 Salı 10:10
21 HAZİRAN EN UZUN GÜNÜN ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ NEDİR? | Yaz gün dönümü nedir? 21 Haziran en uzun günde neler olur?

21 Haziran'da Güney yarımkürede ve Kuzey yarımkürede neler olduğu, 21 Haziran'ın özellikleri ve neden en uzun gün olduğu gündemde yerini aldı. Vatandaşlar, 21 Haziran'ın özelliklerini ve önemini araştırmaya başladı. Peki, gün dönümünde neler olur, gün dönümleri ne zaman olur? İşte 21 Haziran en uzun gün hakkında bilinmesi gerekenler...

21 HAZİRAN YAZ GÜN DÖNÜMÜ NEDİR, 21 HAZİRAN'DA NELER OLUR?

21 Haziran yaz gün dönümü yılın en uzun günü olarak bilinir. Güneş ışınları, Yengeç Dönencesi'ne dik bir şekilde gelir ve Kuzey Yarımküre'ye en dik, Güney Yarımküre'ye en eğik şekilde ulaşır. Yaz Gündönümü'nde saat 12'yi gösterdiğinde Yengeç dönencesinde gölge boyu sıfır olur.

21 Haziran tarihinden sonra Kuzey Yarımküre'de gündüzler kısalmaya, Güney Yarımküre'de ise gündüzler uzamaya başlar.

Aydınlanma çizgisinin sınırları kutup dairelerinden geçer. Kuzey Kutup Dairesi'nde 24 saat süreyle gündüz, Güney Kutup Dairesi'nde 24 saat süreyle gece yaşanır.

Yaz Gün dönümü, her zaman 21 Haziran'a denk gelmez. Dört yılda bir kez 20 Haziran'da gerçekleşir.

Ülkemizde 21 Haziran'da en uzun gece Sinop'ta yaşanırken, 21 Aralık'ta Hatay'da en uzun gündüz yaşanır.

GÜN DÖNÜMLERİ NELER VE HANGİ TARİHTE?

21 Mart: Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz kuzey yarım kürede ilkbahar başlar.
21 Haziran: En uzun gündüz, en kısa gece. Yaz mevsimi başlar (Kuzey yarım kürede)
23 Eylül: Gece ve gündüz eşit olur. Yaz biter, sonbahar başlar. (Kuzey yarım kürede)
21 Aralık: En uzun gece, en kısa gündüz. Kış mevsiminin başlangıcı. (Kuzey yarım kürede)

21 HAZİRAN - EN UZUN GÜN KAÇ SAAT SÜRECEK?

21 Haziran'da kuzey kutup dairesinde 24 saat gündüz yaşanırken, güney kutbunda ise 24 saat gece yaşanacak.

Ülkemizde en uzun gündüz süresi, bugün en kuzeydeki Sinop yaşanırken; bugün güneş 05.04'te doğarken akşam 20.19'da batacak. Böylece, Sinop'ta bugün 15 saat 15 dakika gündüz yaşanmış olacak.

İstanbul'da ise güneş 05.32'de doğarken, 20.40'da güneş batacak. İstanbul'da bugün 15 saat 8 dakika gündüz yaşanmış olacak.

DİĞER
Survivor'ın aykırı ismi Batuhan Karacakaya'nın paylaşımındaki detay dikkatlerden kaçmadı! Survivor Batuhan'ın Melisa'sı meğer...
İstanbul'da direksiyonda kalp krizi geçiren sürücüye yoldan geçen sağlık çalışanı kalp masajı yaptı
Okan Buruk golcüsüyle geliyor!
Kanarya'da forvet harekatı! Jorge Jesus bizzat istedi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
MSÜ 2022 Harp Okulu seçmeleri ne zaman, MSÜ 2022 fiziki yeterlilik testi ne zaman yapılacak?
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
Bugün hava yağışlı mı? 32 il için sarı kodlu uyarı...
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CANLI İZLE - Zuhal Topal CANLI YAYIN
MÜGE ANLI CANLI - Müge Anlı izle son bölüm (Müge Anlı ile Tatlı Sert CANLI YAYIN İZLE)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da Okan Buruk öncesi görüşülen isimler belli oldu! G.Saray'da Okan Buruk öncesi görüşülen isimler belli oldu! 09:17
Kartal'da hedef yeniden Ekuban! Kartal'da hedef yeniden Ekuban! 09:13
Sakaryaspor golcüsünü buldu! Sakaryaspor golcüsünü buldu! 08:54
Giggs'den istifa kararı! Giggs'den istifa kararı! 01:11
Giggs'den istifa kararı! Giggs'den istifa kararı! 01:10
İtalyanlar duyurdu! Kartal'a Kamerunlu dinamo İtalyanlar duyurdu! Kartal'a Kamerunlu dinamo 00:47
Daha Eski
Kanarya'ya sürpriz kanat! Portekiz'den geliyor Kanarya'ya sürpriz kanat! Portekiz'den geliyor 00:14
G.Saray'da Torrent krizi! Beklenmedik gelişme G.Saray'da Torrent krizi! Beklenmedik gelişme 00:13
Fırtına Nwakaeme'ye veda etti! İşte o paylaşım... Fırtına Nwakaeme'ye veda etti! İşte o paylaşım... 00:13
Okan Buruk golcüsüyle geliyor! Okan Buruk golcüsüyle geliyor! 00:13
Galatasaray'dan Fernando hamlesi! İşte yapılacak teklif Galatasaray'dan Fernando hamlesi! İşte yapılacak teklif 00:13
Ve Cimbom Cenk Ergün'ü açıkladı! Ve Cimbom Cenk Ergün'ü açıkladı! 00:12