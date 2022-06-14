Haberler Haberler Explorer tarih oluyor! Microsoft, 27 yıllık Explorer'a veda ettiklerini duyurdu ve kullanıcıları son tarih için uyardı

Explorer tarih oluyor! Microsoft, 27 yıllık Explorer'a veda ettiklerini duyurdu ve kullanıcıları son tarih için uyardı

1995 yılından bu yana kullanılmaya devam eden Internet Explorer'ın yavaş olması sebebiyle 15 Haziran'dan itibaren kapatılacağı açıklandı. Açıklamayı yapan Microsoft, kapatılan uygulamanın yerini ise Microsoft Edge dolduracağını paylaştı. Internet Explorer'in kapatılma gerekçesi olarak yavaşlığı gösterilirken; kullanıcılar da son tarih için uyarıldı. Peki, Explorer ne zaman kapatılacak, son kullanım tarihi ne zaman? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2022 Salı 09:53 Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2022 Salı 10:00
Explorer tarih oluyor! Microsoft, 27 yıllık Explorer'a veda ettiklerini duyurdu ve kullanıcıları son tarih için uyardı

Microsoft, Internet Explorer'a dair açıklamalarda bulundu ve şirket çalışanlarının sorun yaşamaması adına kuruluşları e-posta ile uyarmaya başladı. Microsoft, şirketleri, Explorer kapanmadan önce uygulamayı bırakmaları konusunda dikkatle ihtar ederken; kullanıcılar, 'Explorer ne zaman kapanacak, son tarih ne zaman, explorer kapandı mı?' sorularının cevabını araştırmaya başladı. İşte yavaşlığıyla uzun yıllardır tartışma konusu olan ve yakında tarih olacak Explorer'a dair son gelişmeler...

EXPLORER NEDEN KAPATILIYOR?

2003 yılında yaklaşık yüzde 95'lik bir kullanım payına ulaşan ve oldukça popüler olan Internet Explorer; Google Chrome, Opera ve diğer tarayıcıların yükselişi karşısında kullanıcı tabanını büyük oranda kaybetmişti. Bununla birlikte 2020 yılında Microsoft Teams'ın Internet Explorer desteği sonlandırılırken, 2021'de tarayıcıya olan desteği kesilen ikinci uygulama Microsoft 365 oldu. Böylece zayıflayan sistem yavaşladı ve seçenekleri azaldı, ciddi oranda kullanıcı kaybetti.

EXPLORER NE ZAMAN KAPATILACAK?

90'lı yıllarda ve 2000'li yılların başında dünya çapında milyonlarca kişinin internete açılan ilk ağ geçidi olan ve aynı zamanda uzun süreler günümüzün popüler tarayıcılarına erişim fırsatı sunan Internet Explorer için son kullanım tarihi belli oldu. 15 Haziran 2022'de kullanıcılara veda edecek uygulama için şirketler de uyarıldı ve son tarihten önce sistemlerini güvene alarak platformdan ayrılmaları istendi.

Microsoft, Internet Explorer 11 iptal edildiğinde şirket çalışanlarının sorun yaşamamasını sağlamak için kuruluşları e-posta ile son kez uyardı.

EXPLORER YERİNE NE KULLANILACAK?

Microsoft'un açıklamasına göre Internet Explorer 11, kullanımdan kaldırıldığı tarihten sonra açılamayacak ve yerini otomatik olarak Microsoft Edge alacak. "Sitenin Internet Explorer'da yeniden yüklenmesine izin ver" komutu aracılığıyla Microsoft Edge üzerinden erişime açılacak.

Şu ana kadar tekdüze bir rengi bulunan Görev Yöneticisi artık Windows 11 sistem temasına göre ayarlanabilecek.

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