SIRBİSTAN'A KİMLİKLE SEYAHAT NE ZAMAN BAŞLIYOR? | Hangi ülkelere kimlikle gidilebilir? Pasaportsuz, vizesiz; kimlikle gidilen ülkeler!

Türkiye Cumhuriyeti Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, Türkiye'nin yakında Sırbistan ile karşılıklı olarak kimlikle seyahat uygulamasını başlatacaklarını açıkladı. Bunun akabinde, vatandaşlar Sırbistan'a kimlikle ne zaman gidilebileceğini ve nasıl gidilebileceğini araştırmaya başladı. İşte kimlikle Sırbistana gitmek isteyenler için konuya ilişkin detaylar...

TÜRKİYE - SIRBİSTAN ARASINDA SEYAHATİ İÇİN 'KİMLİK' YETERLİ!

Sırbistan hükümeti, Türkiye ile seyahatlerde karşılıklı olarak pasaport yerine kimlik kullanılabilmesi için gerekli yasal düzenlemeyi tamamladıklarını açıkladı.

Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulunan Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, yasal düzenlemenin tamamlanmasıyla birlikte geriye yalnızca protokol imzalanması kaldığını ve bunun da kısa süre içinde tamamlanacağını ifade etti. Sırbistan hHükümeti bu uygulamanın iki ülkenin de ekonomisine katkı sağlayacağını, karşılıklı turist oranının artması için bir fırsat olduğunu belirtti.

HANGİ ÜLKELERE KİMLİKLE GİDİLİR? KİMLİKLE SEYAHAT EDİLEN ÜLKELER

Sırbistan - Türkiye geçişlerinin kimlikle sağlanmasının ardından, Türk vatandaşlarının kimlikle seyahat edebileceği ülke sayısı altıya çıkacak. İşte yalnızca kimliğinizi kullanarak gidebileceğiniz 5 ülke:

Ukrayna KKTC Gürcistan Moldova Azerbaycan

KİMLİKLE BAŞKA BİR ÜLKEYE NASIL GİDİLİR, ŞARTLARI NEDİR?

Sırbistan, Ukrayna, KKTC, Moldova, Gürcistan ve Azerbaycan'a kimlikle seyahat etmek isteyen kişilerin pasaport çıkarması ve bunun için ek ücret ödemesine gerek olmasa da, sınır kapısında yurt dışı harç pulu alması ve yurtdışı çıkış formu doldurması zorunludur.

Bu ülkelerin gümrük memurlarının konaklama ve dönüş bileti sorma hakkı bulunmaktadır.

Ülkeye giriş sırasında pasaporta damga vurulmadığı için gümrük memurları tarafından verilen giriş belgesinin de geri dönene kadar saklanması gerekmektedir.