Haberler Haberler SIRBİSTAN'A KİMLİKLE SEYAHAT NE ZAMAN BAŞLIYOR? | Hangi ülkelere kimlikle gidilebilir? Pasaportsuz, vizesiz; kimlikle gidilen ülkeler!

SIRBİSTAN'A KİMLİKLE SEYAHAT NE ZAMAN BAŞLIYOR? | Hangi ülkelere kimlikle gidilebilir? Pasaportsuz, vizesiz; kimlikle gidilen ülkeler!

Sırbistan Hükümeti, Türkiye ve Sırbistan vatandaşlarının, iki ülke arasındaki geçişlerde yalnızca kimliğini kullanması yeterli olacağını açıklandı. Kısa zamanda başlayacak kimlikle geçiş dönemi için geri sayım devam ederken, vatandaşlar 'Türkiye Sırbistan kimlikle geçişleri ne zaman başlayacak, Türkiye'den Sırbistan'a gitmek için pasaport gerekiyor mu?' sorularını araştırmaya başladı. İşte Türkiye - Sırbistan seyahatlerinde yeni döneme dair merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2022 Cuma 12:30 Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2022 Cuma 12:30
SIRBİSTAN'A KİMLİKLE SEYAHAT NE ZAMAN BAŞLIYOR? | Hangi ülkelere kimlikle gidilebilir? Pasaportsuz, vizesiz; kimlikle gidilen ülkeler!

Türkiye Cumhuriyeti Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, Türkiye'nin yakında Sırbistan ile karşılıklı olarak kimlikle seyahat uygulamasını başlatacaklarını açıkladı. Bunun akabinde, vatandaşlar Sırbistan'a kimlikle ne zaman gidilebileceğini ve nasıl gidilebileceğini araştırmaya başladı. İşte kimlikle Sırbistana gitmek isteyenler için konuya ilişkin detaylar...

TÜRKİYE - SIRBİSTAN ARASINDA SEYAHATİ İÇİN 'KİMLİK' YETERLİ!

Sırbistan hükümeti, Türkiye ile seyahatlerde karşılıklı olarak pasaport yerine kimlik kullanılabilmesi için gerekli yasal düzenlemeyi tamamladıklarını açıkladı.

Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulunan Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, yasal düzenlemenin tamamlanmasıyla birlikte geriye yalnızca protokol imzalanması kaldığını ve bunun da kısa süre içinde tamamlanacağını ifade etti. Sırbistan hHükümeti bu uygulamanın iki ülkenin de ekonomisine katkı sağlayacağını, karşılıklı turist oranının artması için bir fırsat olduğunu belirtti.

HANGİ ÜLKELERE KİMLİKLE GİDİLİR? KİMLİKLE SEYAHAT EDİLEN ÜLKELER

Sırbistan - Türkiye geçişlerinin kimlikle sağlanmasının ardından, Türk vatandaşlarının kimlikle seyahat edebileceği ülke sayısı altıya çıkacak. İşte yalnızca kimliğinizi kullanarak gidebileceğiniz 5 ülke:

  1. Ukrayna
  2. KKTC
  3. Gürcistan
  4. Moldova
  5. Azerbaycan

KİMLİKLE BAŞKA BİR ÜLKEYE NASIL GİDİLİR, ŞARTLARI NEDİR?

Sırbistan, Ukrayna, KKTC, Moldova, Gürcistan ve Azerbaycan'a kimlikle seyahat etmek isteyen kişilerin pasaport çıkarması ve bunun için ek ücret ödemesine gerek olmasa da, sınır kapısında yurt dışı harç pulu alması ve yurtdışı çıkış formu doldurması zorunludur.

Bu ülkelerin gümrük memurlarının konaklama ve dönüş bileti sorma hakkı bulunmaktadır.

Ülkeye giriş sırasında pasaporta damga vurulmadığı için gümrük memurları tarafından verilen giriş belgesinin de geri dönene kadar saklanması gerekmektedir.

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