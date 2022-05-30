EYT SON DURUM VE SON DAKİKA AÇIKLAMALAR | EYT ne olacak, çıkacak mı? EYT'de masadaki formüller neler?

EYT için erkekte 9.000 gün, kadında ise 7.200 gün yeni formül olarak ön plana çıkarken, bunun yanında yaş şartına dair detaylar da araştırılmaya başladı. "EYT ne zaman çıkacak, EYT'de son dakika gelişmeleri neler?' soruları arama motorlarında yerini aldı. Yaştan dolayı emekli olamayan ancak prim gün sayısını tamamlayan kişilerin merakla beklediği açıklamanın ne zaman geleceği merak edilirken; erkeklerde 55, kadınlarda 50 yaşta emeklilik hayaline dair yeni gelişmeler yaşandı. İşte EYT'de bugün son durum...

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Emeklilikte yaşa takılan milyonlarca vatandaş, yapılacak açıklamaları heyecanla beklemeyi sürdürüyor. Yapılan açıklamalar doğrultusunda, EYT'ye yönelik çalışmaların bu yıl içinde tamamlanacağını öngörülüyor.

KİMLER EYT KAPSAMINDA?

9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlayıp prim ve yıl şartını tamamlamış ancak yaşını henüz doldurmamış vatandaşlar EYT kapsamında kabul ediliyor fakat 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan vatandaşlardan bazılarının primleri henüz dolmadığından, burada iki seçenek öne çıkıyor.

Birincisi: Primleri henüz dolmayan vatandaşların primlerini tamamladıklarında emeklilik hakkı kazanmaları.

İkincisi: Primleri henüz dolmayan vatandaşların primlerini borçlanma yöntemleriyle tamamlamaları.

Düzenleme çıktıktan sonra vatandaşlar eğer primleri tamamsa emekli olabilecek yalnız primi eksik olması durumunda, primi tamamlandığında emeklilik hakkını kullanacak.

İlaveten, kadınların doğum, erkeklerin askerlik borçlanmalarıyla bu primleri tamamlama hakkı da olacak.

EYT'DE TALEPLER

Takvim'de yer alan habere göre, borçlanma için farklı talepler bulunuyor. 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olup askerlik borçlanmasıyla işe girişi 8 Eylül 1999 öncesine çekebilenler de kendilerinin EYT'li sayılmasını talep ederken; staj sigortasının başlangıç sayılıp sayılmayacağı da araştırılmaya devam ediyor. Bunun için borçlanma imkanı talepleri bulunuyor.

Bu durumda stajını 9 Eylül 1999 öncesinde yapmış ancak çalışmaya daha sonra başlamış olanlar da EYT kapsamına girebilirken; 4 Ekim 2000 öncesinde oda ve vergi kaydı olup Bağ-Kur kaydı olmayan esnaf geriye dönük borçlanma talep ederek EYT kapsamına girmek istiyor.

MAAŞ DÖNEMLERİ 3'E AYRILACAK

EYT'lilerin emeklilik hakkına kavuşmalarından sonra maaş hesapları üç dönem olarak yapılacak.

Buna göre 2000 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008'in 10'uncu ayından sonraki dönem olmak üzere üç ayrı hesaplama yapılacak.

Buna göre, hem aylık bağlama oranları değişiyor hem de güncelleme rakamlarında farklılıklar bulunuyor.

