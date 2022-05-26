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AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ AKSİS | İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bahar dönemi final sınavı ne zaman?

'İstanbul Üniversitesi AUZEF Bahar Dönemi final sınavı giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? AUZEF giriş yerleri belli oldu mu? AUZEF final giriş belgesi nereden alınır, nasıl bakılır?' soruları, AUZEF 2022 Bahar Dönemi finaline girecek binlerce aday tarafından araştırılmaya başladı. İşte AUZEF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2022 Perşembe 09:54 Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2022 Perşembe 10:10
AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ AKSİS | İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bahar dönemi final sınavı ne zaman?

AUZEF sınav tarihleri ve sınava giriş belgesi binlerce öğrenci tarafından sorgulanmaya başladı. Sınava girecek adaylar, 'AUZEF 2022 finalleri ne zaman, AUZEF sınav giriş yerleri belli oldu mu?' sorularının cevabını araştırmaya başladı. İşte İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2022 Bahar Dönemine finallerine dair detaylar...

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

AUZEF final sınavlarının giriş yerleri henüz açıklanmadı. Belgeler erişime açıldığında detaylar haberimizde yer alacak.

AUZEF 2022 BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

2021-2022 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı AUZEF finalleri 4 -5 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

AUZEF 2022 BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ

  • Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 04 - 05 Haziran 2022
  • Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 02 - 03 Temmuz 2022
  • Mezuniyete Üç Ders Sınavı 24 Temmuz 2022

AUZEF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencilerinin bir dersten geçebilmeleri için yarıyıl/yılsonu sınavından 100 tam puan üzerinden en az 40, uzaktan öğretim programlarında ise en az 50 alması gerekiyor.

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