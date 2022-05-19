Haberler Haberler ✈Türk Hava Yolları hatıra bileti nasıl alınır? | 2022 THY 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tarihi yolculuk bileti nasıl alma ekranı

Türk Hava Yolları hatıra bileti nasıl alınır? | 2022 THY 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tarihi yolculuk bileti nasıl alma ekranı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel tarihi bir yolculuk yapmak ve hatıra bileti almak isteyen milyonlarca vatandaş, '2022 THY hatıra bileti nasıl alınır? 19 Mayıs 2022 Samsun'a tarihi yolculuk bileti nereden alınabilir?' sorularının cevabını araştırmaya başladı. İşte THY'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel Samsun'a tarihi bilet alma ekranı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2022 Perşembe 10:50 Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2022 Perşembe 11:00
✈Türk Hava Yolları hatıra bileti nasıl alınır? | 2022 THY 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tarihi yolculuk bileti nasıl alma ekranı

THY 19 Mayıs hatıra bileti almak isteyen vatandaşlar, bilet alma ekranını ve tarihi bileti nasıl alacaklarını sorgulamaya devam ediyor. Türk Hava Yolları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel, tarihi bir uçuş gerçekleştireceğine dair açıklama yaptı. THY tarafından yapılan bu açıklamanın ardından THY 19 Mayıs hatıra bileti nasıl ve nereden alınır sorusunun merak edilenler arasında yerini aldı. İşte 2022 THY Samsun hatıra bileti ekranı ve nasıl alınacağına dair detaylar...

19 MAYIS ATATÜRK FOTOĞRAFLARI VE SÖZLERİ 2022 Devamını Oku BUNU DA OKU
📅19 MAYIS SÖZLERİ VE RESİMLİ MESAJLAR Devamını Oku BUNU DA OKU

THY 19 MAYIS 2022 HATIRA UÇUŞ BİLETİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Milli Mücadele'nin başlatıldığı günün üzerinden tam 103 yıl sonra, vatandaşlar bulunduğu ili seçerek, Samsun'a düzenlenecek olan uçuşa evlerinden katılma imkanı bulacak ve tarihi hatıra biletlerinden edinmiş olacak.

Türk Hava Yollarının hazırladığı siteye giriş yaptıktan sonra, adını ve soyadını yazarak '19 Mayıs Hatıra Bileti' oluşturabiliyor ve biletini #bağımsızlıkyolculuğu etiketi ile sosyal medyadan paylaşabilecek.

Hatıra bileti, https://ogm.eba.gov.tr/19Mayis/ adresinden oluşturulabiliyor.



THY 19 MAYIS HATIRA BİLETİ ALMA EKRANI

DİĞER
Sosyetik güzel Yasemin Özilhan tüm dikkatleri üzerine çekti! Herkes onu konuşuyor
Narkotik operasyonu! Polis pür dikkat: Ağız içinde bile uyuşturucu arandı
Flaş Sörloth hamlesi! Kulübüyle görüşüldü ve...
Ertuğrul Doğan: Hedef seri şampiyonluklar
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
İşte 19 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranları
19 MAYIS ATATÜRK FOTOĞRAFLARI VE SÖZLERİ 2022
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
💥İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları!
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
FIBA 12 Dev Adam'a müjdeyi verdi! FIBA 12 Dev Adam'a müjdeyi verdi! 10:26
Beşiktaş transferde TFF 1. Lig'in gol kralına göz dikti! Beşiktaş transferde TFF 1. Lig'in gol kralına göz dikti! 10:07
Flaş Sörloth hamlesi! Kulübüyle görüşüldü ve... Flaş Sörloth hamlesi! Kulübüyle görüşüldü ve... 09:30
UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Frankfurt! UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Frankfurt! 01:03
UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Frankfurt! UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Frankfurt! 00:54
U19 derbisinde kazanan G.Saray! Maç sonu flaş gönderme U19 derbisinde kazanan G.Saray! Maç sonu flaş gönderme 23:44
Daha Eski
G.Saray City'nin 2 yıldızını getiriyor! Seçim sonrası bombalar patlıyor G.Saray City'nin 2 yıldızını getiriyor! Seçim sonrası bombalar patlıyor 23:44
Cimbom'dan orta sahaya süper isim! Cimbom'dan orta sahaya süper isim! 23:43
Mesut Özil'in menajerinden flaş açıklama! Fenerbahçe'de kalacak mı? Mesut Özil'in menajerinden flaş açıklama! Fenerbahçe'de kalacak mı? 23:43
F.Bahçe'den stoper bombası! Isaak Toure... F.Bahçe'den stoper bombası! Isaak Toure... 23:43
Galatasaray'dan sürpriz hamle! Süper Lig'in golcüsü... Galatasaray'dan sürpriz hamle! Süper Lig'in golcüsü... 23:42
Trabzonspor'dan 2 yıldız için sakatlık açıklaması! Trabzonspor'dan 2 yıldız için sakatlık açıklaması! 23:42