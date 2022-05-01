BAYRAMDA AVM AÇIK MI? | Ramazan Bayramı'nda alışveriş merkezleri açık mı, kaçta açılacak? AVM'ler bayramda kaçta açılıp kapanacak?

Ramazan Bayramı nedeniyle birçok özel kurum çok sayıda kamu kuruluşu kapalı olacak. Bayram tatilinde alışveriş yapmak isteyen ve zamanını bu şekilde değerlendirmek isteyen vatandaşlar, AVM'lerin bayramda açık olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, 2022 Ramazan Bayramı'nda alışveriş merkezleri açık olacak mı? İşte detaylar...

2022 RAMAZAN BAYRAMINDA AVM'LER AÇIK MI?

2 Mayıs Pazartesi günü başlayacak olan Ramazan Bayramı 3 gün sürecek ve bu süre zarfında zamanını alışveriş merkezinde değerlendirmek isteyenler AVM'lerin yolunu tutacak. Bayramda AVM'lerin açık olup olmadığını merak eden vatandaşlar için henüz net bir açıklama gelmese de, geçtiğimiz yıllarda alışveriş merkezlerinin çalışma günlerinde bir değişiklik olmadığı için, bu yıl da AVM'lerin açık olacağı öngörülüyor.

Bu nedenle, aksi bir açıklama gelmediği takdirde; bayramda AVM'ler hizmet vermeye devam edeceği biliniyor.