Bayram tatili 9 gün olacak mı? Ramazan Bayramı tatili kaç gün? Gözler kabine toplantısında

Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları, haftanın ilk saatleriyle Türkiye'nin önde gelen gündem maddesi haline geldi. Bunun en büyük nedeni ise Başkan Erdoğan'ın bayram tatili ile ilgili kararı açıklaması beklentisi. Şimdilerde vatandaşlar "Kabine Toplantısı bugün mü, ne zaman, Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak, toplantı kararları ve sonuçları nelerdir?" şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı. İşte Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'ın açıklamaları ve toplantının gündem başlıkları...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bakanlarla bir araya geleceği ve önemli kararların alınacağı Cumhurbaşkanlığı kabinesi yarın öğleden sonra toplanacak. (25 Nisan 2022 Pazartesi) Kabine önemli başlıklarla toplanıyor. Kritik toplantıya ve masadaki başlıklara ilişkin detaylar şöyle;

KABİNE KARARI BEKLENİYOR BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının gündeminde bayram tatilinin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı ve iç-dış politikaya dair önemli konuların değerlendirmesi yapılacak. Ramazan bayramı tatili 3 gün sürecek ancak perşembe ve cuma günleri de eklenerek 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin karar toplantının ardından açıklanacak.