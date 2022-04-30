GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN? | 2022 Güneş tutulması saat kaçta? Güneş tutulması Türkiye'den görünecek mi, etkileri ne olacak?

2022 yılının ilk Güneş tutulması için geri sayım devam ederken, vatandaşlar Güneş tutulmasına dair detayları araştırmaya başladı. Peki, Güneş tutulmasının yaşanacağı saat belli mi, Güneş tutulması ne zaman, ne kadar sürecek? Güneş tutulması nedir, nasıl olur? İşte Güneş tutulması hakkında merak edilen detaylar...

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2022 yılının önemli gök olaylarının yer aldığı takvime göre, bu yılın ilk Güneş tutulması 30 Nisan 23:27'de gerçekleşecek ve yaklaşık 4 saat sürecek.

2022 GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Güneş tutulması Antarktika, Güney Amerika, Pasifik okyanusundan izlenecek fakat Türkiye'den izlenemeyecek. Bir sonraki Güneş tutulması ise 20 Nisan 2023'te, yani seneye yaşanacak. Bu tutulma, hem tam Güneş tutulması hem de "ateş çemberi" veya halkalı Güneş tutulması özelliklerini gösteren melez bir tutulma olacak.

GÜNEŞ TUTULMASI NASIL GERÇEKLEŞİR?

Ay Güneş'ten yaklaşık 400 kere daha küçüktür ancak bize Güneş'ten 400 kere daha yakın olduğu için gökyüzünde ikisi de aynı büyüklükte gözükmektedir.

Bir Güneş Tutulması, Ay'ın Güneş ile Dünya arasına girmesi ve bazı özel koşulların sağlanması neticesinde meydana gelir. Tutulmanın olabilmesi için, Ay'ın Yeniay safhasında olması ve yer etrafındaki yörüngesinin düzlemi ile Yer'in Güneş etrafındaki yörünge düzleminin arakesit noktaları doğrultusunun Güneş'in merkezinden geçmesi gerekmektedir. Diğer bir deyişle Güneş Ay ve Dünya aynı doğrultuda olmalıdır.

Bilindiği üzere bir yıl içerisinde 12 ay vardır. Yani Ay, Dünya etrafında yılda 12 kez dolanır. Dolayısıyla,eğer Ay'ın yörünge düzlemi Dünya'nınkiyle çakışık olsaydı, bir yılda 12 kez Güneş tutulması meydana gelebilirdi. Fakat durum böyle değildir. Ay'ın yörünge düzlemi ile Dünya'nınki arasında yaklaşık 5° 9' lık bir açı vardır. Bu açı nedeniyle Dünya, Ay ve Güneş, Ay'ın Dünya etrafındaki her dolanımında tam olarak aynı doğrultuda bulunmazlar. B

öylece her ay bir Güneş tutulması oluşmaz. Nitekim bir yılda en az iki, en çok beş Güneş tutulması meydana gelebilir.