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BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR? | Ramazan Bayramı namazında hangi dualar okunur, kaç rekat kılınır? Bayram namazı kılınışı...

Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte başlayan Ramazan Bayramı'nın 1. günü sabahında kılınan bayram namazı için geri sayım başladı. Birçok vatandaş, bayram namazının nasıl kılındığını ve bayram namazı saatlerini araştırmaya başladı. Peki, bayram namazı nasıl kılınır, bayram namazı kaç rekat kılınır? İşte bayam namazına dair merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2022 Cumartesi 07:50 Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2022 Cumartesi 07:50
BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR? | Ramazan Bayramı namazında hangi dualar okunur, kaç rekat kılınır? Bayram namazı kılınışı...

'Bayram namazı nasıl kılınır?' sorusu gündemde yerini aldı. Ramazan Bayramı sabahı bayram namazı kılmak isteyen vatandaşlar, bayram namazının detaylarını araştırmaya başladı. Peki, bayram namazı nedir, nasıl kılınır, kaç rekat kılınır? İşte detaylar...

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BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKAT?

Bayram namazı 2 rekattır ve namazın ardından bayram hutbesi okunmaktadır. Diyanet'e göre bayram namazının kılınışı:

1. Rekat

  • Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,
  • Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;
  • Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
  • Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
  • Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.
  • İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
  • Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. Rekat

  • İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
  • Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
  • Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
  • Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
  • Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.
  • Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
  • Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

BAYRAM NAMAZI EVDE KILINIR MI?

Bayram namazı camide cemaat ile birlikte kılınır.

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

  • İSTANBUL BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.34
  • ANKARA BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.20
  • İZMİR BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.45
  • BURSA BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.35

BAYRAM NAMAZINDA HANGİ DUALAR OKUNUR?

  • Ettehiyyat
  • Allahumme salli
  • Allahumme barik
  • Rabbena
  • Fatiha

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