CANLI ALTIN FİYATLARI | (23 Nisan 2022) Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar?

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)
👉23 Nisan Cumartesi 2022 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 915,27
Gram altın satış: 915,67
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 1.493,00
Çeyrek altın satış: 1.510,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 2.985,00
Yarım altın satış: 3.021,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 5.960,00
Tam altın satış: 6.020,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 6.132,00
Cumhuriyet altını satış: 6.224,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 6.107,00
Ata altın satış: 6.177,00
👉Altın fiyatlarındaki son bilgiler 23 Nisan Cumartesi saat 07.10 itibarıyla alınmıştır.