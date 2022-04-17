ALES NE ZAMAN SAAT KAÇTA? ALES sınav süresi ne kadar, saat kaçta bitecek? 2022 ALES sınavında maske zorunluluğu var mı?

'ALES'te maske zorunluluğu var mı, sınav kaç dakika sürecek, kaç soru var?' soruları gündemde yerini aldı. Sınava girecek binlerce aday sınava dair detayları sorgulamaya devam ederken; ALES'in saat kaçta biteceği araştırılmaya devam ediyor. İşte 2022 ALES/1 soru sayısı, sınav süresi ve detaylar...

ALES KAÇ SORU VE KAÇ DAKİKA?

2022 yılının ilk ALES sınavı 17 Nisan Pazar günü saat 10.15'te uygulanacak fakat saat 10.00'dan sonra sınav binalarına giriş yapılamayacak. Bu sebeple, adayların saat 10.00'a kadar sınav binalarına girişlerini tamamlamış olmaları gerekiyor.

ALES'E GİRECEK ADAYLAR İÇİN MASKE ZORUNLULUĞU VAR MI, SINAVDA MASKE ZORUNLU MU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında açık alanda maske yasağı ve kapalı alanlara girişte HES kodu zorunluğunun kaldırıldığını duyurmuştu.

Buna göre, kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe kuralına uyuluyorsa maske takma yasağı kaldırıldı.

ALES KAÇTA BİTECEK?

ALES/1 sınavı saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) sürecek. Buna göre ALES sınavı saat 12:45'te sona erecek.