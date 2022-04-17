Haberler Haberler ALES NE ZAMAN SAAT KAÇTA? ALES sınav süresi ne kadar, saat kaçta bitecek? 2022 ALES sınavında maske zorunluluğu var mı?

ALES NE ZAMAN SAAT KAÇTA? ALES sınav süresi ne kadar, saat kaçta bitecek? 2022 ALES sınavında maske zorunluluğu var mı?

ALES'e girecek binlerce aday için heyecanlı bekleyiş devam ediyor ve sınavın ne zaman başlayıp biteceği merak ediliyor. Peki, 17 Nisan Pazar günü gerçekleşen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? ALES kaç soru ve kaç dakika? ALES'te maske zorunluluğu var mı, sınavda maske takılacak mı? İşte sayısal ve sözel testlerin uygulanacağı ALES/1 2022'ye dair merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2022 Pazar 09:30 Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2022 Pazar 09:50
ALES NE ZAMAN SAAT KAÇTA? ALES sınav süresi ne kadar, saat kaçta bitecek? 2022 ALES sınavında maske zorunluluğu var mı?

'ALES'te maske zorunluluğu var mı, sınav kaç dakika sürecek, kaç soru var?' soruları gündemde yerini aldı. Sınava girecek binlerce aday sınava dair detayları sorgulamaya devam ederken; ALES'in saat kaçta biteceği araştırılmaya devam ediyor. İşte 2022 ALES/1 soru sayısı, sınav süresi ve detaylar...

ALES KAÇ SORU VE KAÇ DAKİKA?

2022 yılının ilk ALES sınavı 17 Nisan Pazar günü saat 10.15'te uygulanacak fakat saat 10.00'dan sonra sınav binalarına giriş yapılamayacak. Bu sebeple, adayların saat 10.00'a kadar sınav binalarına girişlerini tamamlamış olmaları gerekiyor.

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? Devamını Oku BUNU DA OKU

ALES'E GİRECEK ADAYLAR İÇİN MASKE ZORUNLULUĞU VAR MI, SINAVDA MASKE ZORUNLU MU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında açık alanda maske yasağı ve kapalı alanlara girişte HES kodu zorunluğunun kaldırıldığını duyurmuştu.

Buna göre, kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe kuralına uyuluyorsa maske takma yasağı kaldırıldı.

ALES KAÇTA BİTECEK?

ALES/1 sınavı saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) sürecek. Buna göre ALES sınavı saat 12:45'te sona erecek.

DİĞER
İftar programına ünlüler akın etti! Başkan Erdoğan’dan sanatçılara destek: Daima yanınızdayız!
Yargıtay'dan emsal karar! Eski sevgilisinin fotoğrafını izinsiz sosyal medyada paylaşan şimdi yandı!
Kadıköy'de Serdar Aziz rüzgarı!
Cimbom'a Seri ve Denayer önerisi! İşte Burak Elmas'ın cevabı...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR KAPALI? | Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu nedeniyle hangi yollar trafiğe kapatılacak? 17 Nisan
17 Nisan İstanbul baraj doluluk oranı
ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar?
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (16 Nisan)
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kadıköy'de Serdar Aziz rüzgarı! Kadıköy'de Serdar Aziz rüzgarı! 09:50
Bayern'in yıldızı Kanarya'ya! Transferin önündeki engel... Bayern'in yıldızı Kanarya'ya! Transferin önündeki engel... 09:48
Ricardo Quaresma kadro dışı bırakıldı! İşte nedeni Ricardo Quaresma kadro dışı bırakıldı! İşte nedeni 09:24
F.Bahçe için maç sonrası flaş yorum! "Seneye böyle olmayacak" F.Bahçe için maç sonrası flaş yorum! "Seneye böyle olmayacak" 09:09
Lille evinde Lens'e yenildi! Lille evinde Lens'e yenildi! 01:35
Lille evinde Lens'e yenildi! Lille evinde Lens'e yenildi! 01:35
Daha Eski
Beşiktaş'ın Patric teklifi belli oldu! Beşiktaş'ın Patric teklifi belli oldu! 01:16
Batshuayi'nin kaderi kendi ellerinde! Batshuayi'nin kaderi kendi ellerinde! 01:08
Elche evinde farklı kazandı Elche evinde farklı kazandı 01:05
Dortmund'dan Wolfsburg'a farklı tarife! Dortmund'dan Wolfsburg'a farklı tarife! 01:05
Arsenal galibiyeti unuttu! Arsenal galibiyeti unuttu! 01:05
F.Bahçe'den flaş Pelkas açıklaması! F.Bahçe'den flaş Pelkas açıklaması! 01:02