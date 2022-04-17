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ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | 2022 ALES/1 soru ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak, yayınlandı mı?

ALES'in (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) 17 Nisan pazar günü tamamlanmasının ardından, soruların ve cevap anahtarının ne zaman yayınlanacağını merak edilenler arasında yerini aldı. ÖSYM tarafından yayınlanacak soru ve cevap anahtarını kontrol etmek isteyenler, verdikleri cevapları teyit edebilmek için araştırmalara başladı. Peki, 2022 ALES ne zaman açıklanacak? 2022 ALES sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? İşte ALES'in açıklanacağı tarih, ALES 2022 soruları ve cevap anahtarı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2022 Pazar 11:00
ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | 2022 ALES/1 soru ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak, yayınlandı mı?

Üniversitelerin akademik kadrolarında araştırma görevlisi ya da öğretim görevlisi olmak isteyen binlerce adayın katıldığı ALES'in ne zaman açıklanacağı ve 2022 ALES/1 soruları ile cevap anahtarı arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Başvuruları 3 Mart itibarıyla tamamlanan ve 17 Nisan Pazar günü gerçekleştiren ALES sonuçlarının ilan edileceği tarih ve ALES sonuç ekranı haberimizde...

ALES/1 2022 SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ALES'in tamamlanmasının ardından, ALES Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı ÖSYM tarafından gün içinde yayınlanması bekleniyor. Kitapçığın yayınlanmasının ardından, detaylar haberimizde yer alacak.

Adaylar, ALES Temel Soru Kitapçığı ile cevap anahtarını https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile görüntüleyebilecek.

ALES TEMEL SORU KİTAPÇIĞI İLE CEVAP ANAHTARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN

ALES/1 2022 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM NE ZAMAN İLAN EDECEK?

27 Nisan tarihinde gerçekleştirilen ALES sınav sonuçları 12 Mayıs 2022 tarihinde ilan edilecek.

ALES 2022 SONUÇ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN

ALES SINAV SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR? | SORGULAMA EKRANI

ALES'e giren adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilir.

Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

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