ASKERLİK CELP YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | Askerlik yerleri belli oldu mu? Celp ve sevk yerleri nasıl öğrenilir? | 2022 MAYIS

Tecilinin bitmesiyle birlikte vatani görevini tamamlamak için celp yerlerinin açıklanmasını bekleyenler için geri sayım başladı. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamanın akabinde, Mayıs ayı askerlik sevk ve celp tarihleri belli oldu, binlerce asker adayı 'celp tarihleri ne zaman belli olacak, askerlik yeri nereden sorgulanacak?' soruları arama motorunda ilk sıralarda yerini aldı. İşte MSB duyurusunda açıklanan seçim ve sınıflandırma sonuç tarihi ile sevk tarihleri...

MAYIS AYI SEVK VE CELP TARİHLERİ

Yedek Subay/Astsubay Adayları, Erbaş/Er (1. Grup)

12 Mayıs 2022

11-12 Mayıs 2022

Erbaş/Er (2. Grup)

9 Haziran 2022

8-9 Haziran 2022

Erbaş/Er (3. Grup)

21 Temmuz 2022

20-21 Temmuz 2022

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ASKERLİK YERLERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR, CELP YERLERİNE NASIL BAKILIR?

Silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) internet sitesinden açıklandı. Askerlik yerini öğrenmek isteyenler 29 Nisan Cuma günü e-Devlet kapısında celp/sevk yerini öğrenebilecek.

Askerlik yerlerinin erişime açılmasının ardından e-Devlet sisteminden öğrenilecek.

MAYIS 2022 SINIFLANDIRMA DÖNEMİ DUYURU İÇİN TIKLAYINIZ

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | MAYIS 2022

Askerlik celp yerlerini merak edenler için seçim ve sınıflandırma sonuçları 29 Nisan 2022 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir.

Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri:

Yedek Subay/Astsubay Adayları, Erbaş/Er (1nci Grup): 12 Mayıs 2022

Erbaş/Er (2nci Grup): 09 Haziran 2022

Erbaş/Er (3ncü Grup): 21 Temmuz 2022

MSB'DEN ASKERLİK YERLERİ HAKKINDA AÇIKLAMA

1. Mayıs 2022 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.

2. Mayıs 2022 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 28 Şubat 2022 (dahil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti ile celp tercihini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmeti ile celp tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenler ile dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır.

3. 31.12.2020 (dahil) öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden, 28.02.2022 (Dahil) tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihi yaptırmaları gerekmektedir. (Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç)

4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 29 Nisan 2022 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir.

5. Yükümlüler, sevk belgesinin alınabileceği tarihlerde;

e-Devlet'ten "Kovid-19" anketini dolduracaklar,

Anket sonrasında yönlendirildikleri sağlık kuruluşlarında "Kovid-19" testlerini yaptıracaklar,

Test sonucu negatif çıkanlar, sevk bitim tarihine kadar e-Devlet üzerinden veya askerlik şubesi başkanlıklarından sevk belgelerini alacaklar,

Sevk tarihi içerisinde test yaptırmasına rağmen sevk tarihini takip eden birinci ve ikinci gün içerisinde test sonucunun negatif olduğu tespit edilen yükümlüler, askerlik şubesi başkanlıklarınca birliklerine sevk edilecekler,

Test sonucu pozitif çıkanlar veya temaslı listesinde yer alanlar ile test tarihinden itibaren iki günlük süre içinde sevk evrakını almayanlar ve test sonucu (negatif olsa dahi) çıkmayan yükümlüler müteakip celp ve sevk döneminde sevke tabi tutulacaklar,

Sevk belgesini alanlar birliğine katılıncaya kadar Kovid-19 kapsamında Devlet kurumları tarafından duyurulan tüm tedbirlere uyacaklar, asker eğlencesi, uğurlaması vb. faaliyetleri icra etmeyecekler,

Sağlık kuruluşlarında gerekli testleri yaptırmayanlar askere sevk edilmeyecek ve haklarında bakaya işlemi yapılacaktır.

Yükümlüler birliğe katılış esnasında, sevk belgeleri ile birlikte e-Nabız üzerinden alacakları Kovid-19 aşı bilgilerinin yer aldığı aşı kartının çıktısını yanlarında bulunduracaklardır.

6. Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.

7. Yükümlüler, askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir.

8. Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar bakaya işlemine tabi tutulacaktır.

9. 7179 sayılı Askeralma Kanununun 27'nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.

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