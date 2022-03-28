UÇUŞ PLANI FİLMİNİN KONUSU NEDİR? Flight Plan oyuncuları kimler? Uçuş Planı ne zaman, nerede çekildi?

2005 yapımı Uçuş Planı filminin konusu ve oyuncuları araştırılmaya başladı. Televizyonda sinemaseverler ile buluşacak filmde Jodie Foster başrolde yer alırken, filmde canlandırdığı Kyle Pratt karakterinin yaşadıkları izleyicilerde psikolojik gerilimi doruğa çıkaracak. İşte, Uçuş Planı filminin konusu, oyuncuları ve detayları....

UÇUŞ PLANI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Kyle Pratt isimli bir kadını canlandıran Jodie Foster filmde performansı ile beğeni topluyor. Eşi Berlin'de yeni vefat eden Kyle, hemen küçük kızı ile Almanya'ya gider. Kocasının tabutu ve altı yaşındaki kızı Julia ile birlikte New York'a geri dönmek için uçağa binerler.

Uçak havalandıktan bir müddet sonra uykuya dalan Kyle, uyandığında kızının yanında olmadığını fark eder. Kızını aramaya başladığında hostesler aslında kızının hiç uçağa binmediğini, böyle bir ismin yolcu kayıtlarında da bulunmadığını iddia etmektedirler. Kyle aklını mı yitiriyor yoksa kendisine karşı bir komplo mu kuruldu?

UÇUŞ PLANI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMDİR?

Jodie Foster

Peter Sarsgaard

Sean Bean

Kate Beahan

Michael Irby