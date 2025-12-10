Son dakika deprem! Az önce deprem nereden oldu? 10 Aralık AFAD, Kandilli

CANLI SKOR ANA SAYFA
Son dakika deprem haberleri... Son dakika deprem haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Fay hatları üzerinde bulunan Türkiye’de, gün boyunca meydana gelen sarsıntılar merak konusu oluyor. 10 Aralık Çarşamba gününün ilk saatlerinden sabaha kadar ülke genelinde çok sayıda küçük ve orta şiddette deprem kaydedildi. Peki, az önce deprem nerede oldu? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2025 Pazar 11:52 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2025 Çarşamba 07:27
Son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan 10 Aralık 2025 tarihli son deprem verileri vatandaşların erişimine açıldı. Türkiye'nin farklı bölgelerinde gün içinde meydana gelen sarsıntılar, özellikle deprem riskinin yüksek olduğu illerde yaşayanlar tarafından yakından takip ediliyor. Pek çok kişi, "Deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? Kaç büyüklüğünde hissedildi?" sorularına yanıt ararken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi açıklamaları da merak edilen tüm detayları gözler önüne seriyor. İşte detaylar...

AFAD SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 10 Aralık 2025 tarihinde Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen ve bazı illerde hissedilen depremlerle ilgili son verileri paylaştı. Uzmanlar, kaydedilen depremlerin büyüklüğü ve merkez üssüne ilişkin güncel bilgileri aktarırken, vatandaşların güvenlik tedbirlerini elden bırakmaması gerektiğini belirtti. İşte AFAD'ın açıkladığı son depremler listesi…

AFAD deprem

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin duyurduğu verilere göre 10 Aralık 2025'te yaşanan sarsıntılar, çevre illerde de hissedildi. Kandilli'den yapılan açıklamalarda, depremlerin merkez üssü, derinliği ve büyüklüğüne dair anlık bilgiler kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediyor. İşte Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan en güncel son depremler listesi…

Kandilli Rasathanesi deprem

