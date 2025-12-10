CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler İSKİ baraj doluluk oranları | 10 Aralık baraj doluluk oranları ne kadar?

İSKİ baraj doluluk oranları! 10 Aralık 2025 İstanbul baraj doluluk oranları için güncel tablo merak ediliyor. Mevsim şartlarının değişmesi ve yağışların etkisiyle baraj seviyelerinde dalgalanmalar yaşanıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) açıkladığı son verilere göre kentteki barajların doluluk oranlarında gün gün değişim izleniyor. Peki, 10 Aralık Çarşamba İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2025 Çarşamba 10:23 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2025 Çarşamba 09:37
İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI | İstanbul'da su yönetimi açısından önemli olan baraj doluluk oranları, 10 Aralık 2025 itibarıyla yeniden gündeme geldi. Şehrin su ihtiyacını karşılayan barajlarda, son haftalarda etkili olan yağışlarla birlikte seviyelerde kısmi artış görülüyor. Barajlardaki doluluk oranları; su tüketimi, hava sıcaklıkları ve mevsimsel yağışlara bağlı olarak günlük olarak değişebiliyor. Yetkililer, özellikle kış ve ilkbahar aylarının su kaynaklarını yenilemek için kritik bir dönem olduğuna dikkat çekiyor. Peki, İstanbul barajlarında son durum ne? İSKİ güncel baraj doluluk oranları açıklandı mı? İşte, 10 Aralık Çarşamba İSKİ güncel baraj doluluk oranları...

BARAJ DOLULUK ORANI 10 ARALIK

İSKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan verilere göre, İstanbul'da 10 Aralık Çarşamba günü barajların genel doluluk oranı yüzde 17,91 olarak ölçüldü. Megakent için su kaynaklarının giderek azalması, yetkililer ve vatandaşlar açısından alarm niteliği taşıyor. Bu durum, İstanbul'un su yönetimi açısından hassas bir döneme girdiğini gösteriyor. Su tasarrufunun önemine dikkat çeken uzmanlar, özellikle gereksiz su kullanımının azaltılması gerektiğini vurguluyor. İSKİ yetkilileri de vatandaşları bilinçli tüketim konusunda uyarıyor ve suyun sürdürülebilir kullanımına yönelik önlemlerin önemine değiniyor.

İSKİ 2025

BARAJLARDA SON DURUM 10 ARALIK 2025

Grafikte İstanbul'daki barajların güncel doluluk oranları gösteriliyor. Veriler yaklaşık olarak şu şekilde:

Ömerli Barajı: %13

Darlık Barajı: %28

Elmalı Barajı: %54

Terkos Barajı: %20

Alibey Barajı: %13

Büyükçekmece Barajı: %18

Sazlıdere Barajı: %16

Istrancalar Barajı: %31

Kazandere Barajı: %2

Pabuçdere Barajı: %2

İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar

