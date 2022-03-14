SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ZAM! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI

DOKTOR VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA 14 MART TIP BAYRAMI'NDA MÜJDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

*Sağlık personelinin sabit ek ödemeleri merkezi yönetim bütçesine alınarak aylıklarının tek bir bordroyla ödenmesi temin edilecek.



*Merkezi yönetim bütçesinden performans ödemeleri için ilave kaynak aktarılarak sağlık personelinin döner sermayeden alacakları ek ödemelerde artış yapılacak.



*Aile hekimlerimizin temel ücretlerinde de artış yapılacak.



*Tüm sağlık mensuplarının muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin uygulamaları nedeniyle ceza soruşturması açılabilmesi kurul iznine bağlı olacak.



*Sağlık çalışanlarının ücretlerinde yaptığımız iyileştirme, emekliliklerine de yansıyacak.



*Sağlık Bakanlığı döner sermaye dağıtım sistemi, döner sermayeden ödeme yapılmayan hastane kalmayacak şekilde etkinleştirilecek.

*Hemşireler başta olmak üzere lisans mezunu sağlık çalışanları 3600 ek gösterge kapsamına alınacak.