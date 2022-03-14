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SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ZAM! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI

DOKTOR VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA 14 MART TIP BAYRAMI'NDA MÜJDE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğinde doktor ve sağlık çalışanlarına maaş müjdesi verdi. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2022 Pazartesi 15:29
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ZAM! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI
DOKTOR VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA 14 MART TIP BAYRAMI'NDA MÜJDE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğinde doktor ve sağlık çalışanlarına maaş müjdesi verdi. İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

*Sağlık personelinin sabit ek ödemeleri merkezi yönetim bütçesine alınarak aylıklarının tek bir bordroyla ödenmesi temin edilecek.

*Merkezi yönetim bütçesinden performans ödemeleri için ilave kaynak aktarılarak sağlık personelinin döner sermayeden alacakları ek ödemelerde artış yapılacak.

*Aile hekimlerimizin temel ücretlerinde de artış yapılacak.

*Tüm sağlık mensuplarının muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin uygulamaları nedeniyle ceza soruşturması açılabilmesi kurul iznine bağlı olacak.

*Sağlık çalışanlarının ücretlerinde yaptığımız iyileştirme, emekliliklerine de yansıyacak.

*Sağlık Bakanlığı döner sermaye dağıtım sistemi, döner sermayeden ödeme yapılmayan hastane kalmayacak şekilde etkinleştirilecek.

*Hemşireler başta olmak üzere lisans mezunu sağlık çalışanları 3600 ek gösterge kapsamına alınacak.


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