ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI!

ASGARİ ÜCRET 2022 NE KADAR OLDU? - Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret zam toplantıları sonrası taraflar anlaşmaya vardı ve ASGARİ ÜCRET 2022 RESMEN BELLİ OLDU! İlki 1 Aralık'ta yapılan toplantının ikincisi de 7 Aralık tarihinde gerçekleştirildi. 9 Aralık Perşembe günü yapılan 3. toplantının ardından kesin rakamın 4. toplantıda açıklanacağı belirtilmişti. Bugün yapılan 4. toplantının ardından işçilerin 2022 yılında alacağı asgari ücreti Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı: SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET 4 BİN 250 LİRA OLDU!



"2022 YILINDA ASGARİ ÜCRETİN EN ALT RAKAMI 4 BİN 250 LİRA"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır" dedi.

Başkan Erdoğan, asgari ücret artışına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bakanlığımız tarafından şahsıma aktarılan görüş çerçevesinde biz de asgari ücreti belirledik. Buna göre 2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır. Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam daha da yükselmektedir. Son 50 yılın en yüksek rakamını ifade eden asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasında belirtildiği şekilde demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olduğunun ifadesi olan bu artışla çalışanlarımızı fiyat artışları karşısında ezdirmeme kararlılığımızı ortaya koyduğumuza inanıyorum" diye konuştu.







"ASGARİ ÜCRETLİYİ ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ DEDİK"

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ise yaptığı açıklamada, "Asgari ücret hayırlı uğurlu olsun. Asgari ücretliyi enflasyona ezdirmeyeceğiz dedik. 19 yıldır ezdirmedik şimdi de ezdirmiyoruz. Enflasyonun üzerinde değil çok çok üstünde yüzde 50'lik net artışla asgari ücreti açıkladı Sayın Cumhurbaşkanı... 2022 yılında 4.250 lira net olarak uygulanacaktır. Özellikle yılbaşından itibaren asgari ücretten alınan gelir vergisi ve damga vergisiyle illgili çalışma kararını Sayın Cumhurbaşkanı açıkladı, tarihi artıştır." ifadelerini kullandı.



ASGARİ ÜCRET ARTIŞININ ETKİLEYECEĞİ KONULAR HANGİLERİ

👉AGİ ARTACAK: Tüm işçi ve memurlar 'vergi iadesi' olarak bilinen Asgari Geçim İndirimi (AGİ) alıyor. Bu rakam geçerli brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. Bu rakamlar asgari ücret artış oranına görü yükselecek.

👉KIDEM TAZMİNATI TAVANI ARTACAK: Kıdem ve ihbar tazminatları hesaplanırken işçinin son brüt maaşı dikkate alınıyor. Asgari ücrete yapılan zamla birlikte bu tutar da artacak.

👉İŞSİZLİK MAAŞI ARTACAK: İşten çıkarılan vatandaşlara verilen işsizlik ödeneğinin alt ve üst sınırları da asgari ücrete göre belirleniyor. En düşük işsizlik maaşı asgari ücretin yüzde 40'ı kadar oluyor. Üst sınır ise yine asgari ürcetin yüzde 80'i kadar oluyor.