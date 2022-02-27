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Yeşil Yol filminin oyuncu kadrosunda kimler var? Yeşil Yol konusu nedir?

Yeşil Yol filmi TRT 1 eklarında yayınlanacak. Yeşil Yol filminin oyuncu kadrosu ve konusu merak ediliyor. İzleeyiciler Yeşil Yol filmi hakkında araştırmalarda bulunuyor. Peki Yeşil Yol filmi oyuncuları kimdir? Yeşil Yol konusu ne? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2022 Pazar 09:31
Yeşil Yol filminin oyuncu kadrosunda kimler var? Yeşil Yol konusu nedir?

Frank Darabont'un senaristliğini üstlendiği Yeşil Yol filminin orijinal fikri Stephen King'e aittir. Peki ama Yeşil Yol filmi oyuncuları kimdir?

YEŞİL YOL FİLMİ KONUSU NEDİR?
Edgecomb, hikâyesini anlatırken bir huzur evinde yaşamaktadır ve hapishanedeki görevinin üzerinden yıllar geçmiştir. Edgecomb' un hapishanedeki görevi, hücrelerinden alınan idam mahkûmlarını elektrikli sandalyenin bulunduğu ölüm odasına kadar olan bir millik yeşil yoldan götürmektir.

Edgecomb yıllar boyunca bu yoldan sayısız idam mahkûmu nakleder. Ama hiçbirisi onu John Coffey kadar etkilemez. Oldukça iri yarı biri olan Coffey, iki küçük kızı öldürmek suçundan idama mahkûm olmuştur. Ürkütücü görünümünün aksine oldukça duygulu ve karmaşık bir iç dünyası olan Coffey, bazı doğaüstü güçlere sahiptir.

YEŞİL YOL FİLMİ OYUNCULARI KİMDİR?
Yeşil Yol filmi oyuncuları arasında; Tom Hanks, Michael Clarke Duncan, David Morse, Bonnie Hunt, Gary Sinise, James Cromwell, Michael Jeter ve Doug Hutchison yer alıyor.

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