Haberler Haberler Şans Topu çekildi mi? 20 Şubat Şans Topu çekiliş sonuçları! Şans Topu sorgulama ekranı...

Şans Topu çekildi mi? 20 Şubat Şans Topu çekiliş sonuçları! Şans Topu sorgulama ekranı...

Binlerce vatandaşın heyecanla beklediği Şans Topu, 20 Şubat Pazar günü çekildi. Toplam 3 kişinin 5+1 bildiği Şans Topu'nun 20 Şubat çekilişi internette sıkça aratılıyor. Peki, Şans Topu çekildi mi? 20 Şubat Şans Topu çekiliş sonuçları! İşte Şans Topu sorgulama ekranı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2022 Pazartesi 10:25
Şans Topu çekildi mi? 20 Şubat Şans Topu çekiliş sonuçları! Şans Topu sorgulama ekranı...

Binlerce kişinin umutla beklediği Şans Topu'nun son çekilişi 20 Şubat Pazar günü gerçekleştirildi. Milli Piyango'nun düzenlediği Şans Topu çekilişinde 227 bin lirayı aşan ikramiye dağıtılırken 5+1'i bilen 3 kişi oldu. Bu kişiler 150 bin liraya yakın ikramiye kazandılar. Vatandaşlar, Şans Topu'nun 20 Şubat çekiliş sonuçlarını aratıyor.

🔵ŞANS TOPU 20 ŞUBAT PAZAR ÇEKİLİŞ SONUÇLARI🔵

3-21-23-24-27

Joker:13

👉ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SORGULAMA EKRANI👈

Şans Topu'nda bir sonraki çekiliş ise 23 Şubat Çarşamba 2022'de gerçekleştirilecek.

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