📺 Kalp Yarası 28. yeni bölüm İZLE | Kalp Yarası 28. bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

Atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nın 28. bölümü ekranlara geldi. Kalp Yarası'nın yeni bölümünde Elif'in sahilde bulunmasıyla Ayşe kendini kahreder. Şahin de perişan olur. Diğer yandan Adnan'ı Yaman'ın öldürmüş olabileceği ihtimali konusundaki şüpheler artar. Peki Adnan'ı kim öldürdü? Elif yaşıyor mu? İşte Kalp Yarası 28. Bölüm konusu ve izleme linki...

Atv'nin izlenme rekorları kıran dizisi Kalp Yarası'nın son bölümünde Ayşe, Şahin ve Mirza'nın amacını öğrenmişti. Adnan'ı Yaman mı öldürdü? Elif yaşıyor mu?



Kalp Yarası 28. Bölüm İZLE



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KALP YARASI 28. BÖLÜM KONUSU

Babasının öldürüldüğünü düşünen Ferit cinayetin izini sürmeye başlar. Tüm işaretler Yaman'ı göstermektedir. Başka bir yüzleşmenin eşiğinde olan Ayşe ise ailem dediği dedesiyle karşı karşıya gelir.

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Azade'nin konakta ve holdingde gücünü kaybetme korkusu yaşaması, onu yeni hamleler yapmaya zorlar. Hande ve Yaman'ın Sancakzade Konağı'nı ele geçirmesiyle konakta ipler iyice gerilir.

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Kızının Sancakzade Konağı'na yerleştiğini duyan Hüseyin bu durumu fırsata çevirirken Zümrüt'le karşı karşıya gelir. Hiç beklemediği bir anısıyla yüzleşen Vedia bir türlü kendini toparlayamazken bu yüzleşme Sancakzade Konağı'nda yaşanacak depremlerin habercisidir.