SİVİLCE NASIL GEÇER? | Sivilceye ne iyi gelir? Sivilceden kurtulma yolları nelerdir? Sivilce nasıl geçer?

SİVİLCE NASIL GEÇER? - Sivilce, birçok kişinin stresli dönemlerinde ve yeme içmelerine dikkat etmediği zamanlarda ortaya çıkan, yaygın bir problemdir. Sivilce için kesin çözüm önerilerini sizin için derledik. İşte o yöntemler...

Sivilceye ne iyi gelir?

Sivilceye, Yoğurt ile peeling maskesi, Gül suyu ile tonik, Zerdeçallı yoğurt maskesi, Hindistan cevizi yağı, Limon suyu, Karbonat peelingi, Kahve telvesi peelingi, İltihap giderici diş macunu ve Lavanta yağı gibi yönetemler iyi gelebilmektedir. Peki bu yöntemler nasıl uygulanır?

Yoğurt ile peeling maskesi yapımı;

Hemen hemen her yerde bulunabilen yoğurt ile sivilcelerinizden kurtulmanız mümkün, her gece uykudan önce 1 kaşık yoğurtu cildinize sürerek 10 dk bekleyip temizleme işlemini gerçekleştirin. Bu yöntem, yüzünüzün canlanmasını ve ölü derinin kolayca atılmasını sağlayacaktır.

Gül suyu ile tonik yapımı;

Gül suyu cildinizde yer alan sivilcelere çözüm olabilir. Cildinizi her gün gül suyu ile temizleyin. ilt üzerindeki ölü derinin soyulmasını ve yeni hücrelerinin oluşmasını sağlayabilirsiniz.

Zerdeçallı yoğurt maskesi yapımı;

Sivilcelerinize iyi gelecek yöntemlerden biri de zerdeçallı yoğurt maskesidir. 1 çay kaşığı zerdeçal ile 1 yemek kaşığı yoğurdu karıştırın ve göz çevresine dikkat ederek yüzünüze uygulayın. Özellikle de akne gibi iltihaplı durumlarda etkili sonuçlar vermektedir.

Hindistan ceviziyağı maskesi yapımı;

Hindistan cevizi yağı cildi besler ve yağ dengesini korur. Doğal bir Hindistan cevizi yağı temin edin ve her sabah bu yağ ile yüzünüzü nemlendirin. Sivilcelerin kurumasını, gözeneklerin sıkılaşmasını hızlandırmaktadır.

Limon suyu uygulaması;

Limon suyu, iltihabı kurutma ve gözenekleri temizleme yönünden oldukça güçlü bir yapıdadır. Pamuk üzerine limon suyu sıkarak günlük cilt bakımını yapmanız önerilir.

Karbonat peelingi yapımı;

Karbonatı birkaç damla limon suyu ile karıştırıp maske deneyebilirsiniz. Karbonat ve yoğurt karışımı hazırlayarak, sivilceli ciltlerin kısa sürede sağlıklı bir görünüme kavuşmasını sağlamanız mümkün.

Kahve telvesi cilde iyi gelir mi? Kahve telvesi peelingi yapımı;

Yapmanız gereken tek şey şekersiz içilen kahvenin telvesini alıp göz çevresinden tüm yüz bölgesine sürmek olacaktır. 10 dakika kadar ciltte kalan telve temizlenir ve sivilcelerinizin temizlenmesinde büyük katkı sağlar.

