EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA - SSK VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI - İşte emekli zammı, ek ödeme oranları!

EMEKLİ ZAMMI - Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat açıkladığı müjdeden sonra en düşük emekli maaşı 1500 TL'den 2500 TL'ye yükseltilmişti. Bu maaşın üzerinde emekli maaşı alan emekliler ise enflasyon oranı ve memurlar yapılan toplu sözleşme miktarının olduğu maaşlarını ocak ayında alacaklar. Ek ödemelerinin de artırıldığı SSK emekli maaşları 17-26 Ocak, memur emekli maaşları 15 Ocak ve Bağ-Kur emekli maaşları ise 25-28 Ocak tarihlerinde hesaplara yatacak. İşte 2022 emekli zamlı maaşları...



MEMUR EMEKLİLERİNİN 2022 OCAK ZAMLI MAAŞLARI 👇

2021 TEMMUZ

ZAMLI

MAAŞINIZ 2022 OCAK

MAAŞA YANSIYAN

ZAM TUTARI 2022 OCAK

ZAMLI

MAAŞINIZ EK ÖDEME

TUTARI OCAKTA

ELİNİZE

GEÇECEK

TOPLAM MAAŞ 3147 974 4121 164 4286 3299 1021 4321 172 4493 3451 1068 4519 180 4700 3626 1122 4748 189 4938 3807 1178 4985 199 5185 4016 1243 5259 210 5470 4263 1319 5583 223 5806 4509 1395 5904 236 6140 4700 1454 6155 246 6401 4902 1517 6419 256 6676 5030 1556 6587 263 6851 5203 1610 6813 272 7086 5214 1613 6828 273 7101 5358 1658 7016 280 7299 5501 1702 7204 288 7492 5720 1770 7490 299 7790 6053 1873 7926 317 8243 6521 2018 8540 341 8881 7105 2199 9304 372 9676 8022 2483 10506 420 10926 9072 2807 11880 475 12363 10514 3254 13768 550 14318 12072 3736 15808 632 16441 13557 4196 17753 710 18463 15186 4700 19886 795 20681 16504 5108 21612 864 22476 18073 5593 23667 946 24614 19093 5909 25003 1000 26003 20127 6229 26356 1054 27410

Not: Tabloda 4 kademenin 1. derecesi ve ek göstergesi 9000 ila 6000 arasındaki memurların 30-25 hizmet yılına göre ocak ayı zamlı maaşları yer almaktadır.



SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN 2022 OCAK ZAMLI MAAŞLARI 👇