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EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA - SSK VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI - İşte emekli zammı, ek ödeme oranları!

EMEKLİ ZAMMI - Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat açıkladığı müjdeden sonra en düşük emekli maaşı 1500 TL'den 2500 TL'ye yükseltilmişti. Bu maaşın üzerinde emekli maaşı alan emekliler ise enflasyon oranı ve memurlar yapılan toplu sözleşme miktarının olduğu maaşlarını ocak ayında alacaklar. Ek ödemelerinin de artırıldığı SSK emekli maaşları 17-26 Ocak, memur emekli maaşları 15 Ocak ve Bağ-Kur emekli maaşları ise 25-28 Ocak tarihlerinde hesaplara yatacak. İşte 2022 emekli zamlı maaşlar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2022 Pazartesi 08:43
EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA - SSK VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI - İşte emekli zammı, ek ödeme oranları!

EMEKLİ ZAMMI - Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat açıkladığı müjdeden sonra en düşük emekli maaşı 1500 TL'den 2500 TL'ye yükseltilmişti. Bu maaşın üzerinde emekli maaşı alan emekliler ise enflasyon oranı ve memurlar yapılan toplu sözleşme miktarının olduğu maaşlarını ocak ayında alacaklar. Ek ödemelerinin de artırıldığı SSK emekli maaşları 17-26 Ocak, memur emekli maaşları 15 Ocak ve Bağ-Kur emekli maaşları ise 25-28 Ocak tarihlerinde hesaplara yatacak. İşte 2022 emekli zamlı maaşları...

MEMUR EMEKLİLERİNİN 2022 OCAK ZAMLI MAAŞLARI 👇

2021 TEMMUZ
ZAMLI
MAAŞINIZ		 2022 OCAK
MAAŞA YANSIYAN
ZAM TUTARI		 2022 OCAK
ZAMLI
MAAŞINIZ		 EK ÖDEME
TUTARI		 OCAKTA
ELİNİZE
GEÇECEK
TOPLAM MAAŞ
3147 974 4121 164 4286
3299 1021 4321 172 4493
3451 1068 4519 180 4700
3626 1122 4748 189 4938
3807 1178 4985 199 5185
4016 1243 5259 210 5470
4263 1319 5583 223 5806
4509 1395 5904 236 6140
4700 1454 6155 246 6401
4902 1517 6419 256 6676
5030 1556 6587 263 6851
5203 1610 6813 272 7086
5214 1613 6828 273 7101
5358 1658 7016 280 7299
5501 1702 7204 288 7492
5720 1770 7490 299 7790
6053 1873 7926 317 8243
6521 2018 8540 341 8881
7105 2199 9304 372 9676
8022 2483 10506 420 10926
9072 2807 11880 475 12363
10514 3254 13768 550 14318
12072 3736 15808 632 16441
13557 4196 17753 710 18463
15186 4700 19886 795 20681
16504 5108 21612 864 22476
18073 5593 23667 946 24614
19093 5909 25003 1000 26003
20127 6229 26356 1054 27410

Not: Tabloda 4 kademenin 1. derecesi ve ek göstergesi 9000 ila 6000 arasındaki memurların 30-25 hizmet yılına göre ocak ayı zamlı maaşları yer almaktadır.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN 2022 OCAK ZAMLI MAAŞLARI 👇

MEVCUT
MAAŞ		 ENFLASYON
FARKI		 2022
OCAK-TEMMUZ
MAAŞLARI
1987 470 2457
2004 474 2478
2097 496 2593
2207 522 2729
2313 547 2860
2407 569 2976
2514 595 3109
2602 615 3217
2711 641 3352
2811 665 3476
2903 687 3590
3018 714 3732
3106 735 3841
3238 766 4004
3254 770 4024
3309 783 4092
3413 807 4220
3501 828 4329
3611 854 4465
4002 946 4948
4543 1074 5617
5036 1191 6227
5530 1308 6838
6023 1424 7447
7010 1658 8668
8052 1904 9956
9039 2138 11177
1062 2380 12442
10755 2544 13299

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