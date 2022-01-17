EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA - SSK VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI - İşte emekli zammı, ek ödeme oranları!

EMEKLİ ZAMMI - Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat açıkladığı müjdeden sonra en düşük emekli maaşı 1500 TL'den 2500 TL'ye yükseltilmişti. Bu maaşın üzerinde emekli maaşı alan emekliler ise enflasyon oranı ve memurlar yapılan toplu sözleşme miktarının olduğu maaşlarını ocak ayında alacaklar. Ek ödemelerinin de artırıldığı SSK emekli maaşları 17-26 Ocak, memur emekli maaşları 15 Ocak ve Bağ-Kur emekli maaşları ise 25-28 Ocak tarihlerinde hesaplara yatacak. İşte 2022 emekli zamlı maaşları...
MEMUR EMEKLİLERİNİN 2022 OCAK ZAMLI MAAŞLARI 👇
|2021 TEMMUZ
ZAMLI
MAAŞINIZ
|2022 OCAK
MAAŞA YANSIYAN
ZAM TUTARI
|2022 OCAK
ZAMLI
MAAŞINIZ
|EK ÖDEME
TUTARI
|OCAKTA
ELİNİZE
GEÇECEK
TOPLAM MAAŞ
|3147
|974
|4121
|164
|4286
|3299
|1021
|4321
|172
|4493
|3451
|1068
|4519
|180
|4700
|3626
|1122
|4748
|189
|4938
|3807
|1178
|4985
|199
|5185
|4016
|1243
|5259
|210
|5470
|4263
|1319
|5583
|223
|5806
|4509
|1395
|5904
|236
|6140
|4700
|1454
|6155
|246
|6401
|4902
|1517
|6419
|256
|6676
|5030
|1556
|6587
|263
|6851
|5203
|1610
|6813
|272
|7086
|5214
|1613
|6828
|273
|7101
|5358
|1658
|7016
|280
|7299
|5501
|1702
|7204
|288
|7492
|5720
|1770
|7490
|299
|7790
|6053
|1873
|7926
|317
|8243
|6521
|2018
|8540
|341
|8881
|7105
|2199
|9304
|372
|9676
|8022
|2483
|10506
|420
|10926
|9072
|2807
|11880
|475
|12363
|10514
|3254
|13768
|550
|14318
|12072
|3736
|15808
|632
|16441
|13557
|4196
|17753
|710
|18463
|15186
|4700
|19886
|795
|20681
|16504
|5108
|21612
|864
|22476
|18073
|5593
|23667
|946
|24614
|19093
|5909
|25003
|1000
|26003
|20127
|6229
|26356
|1054
|27410
Not: Tabloda 4 kademenin 1. derecesi ve ek göstergesi 9000 ila 6000 arasındaki memurların 30-25 hizmet yılına göre ocak ayı zamlı maaşları yer almaktadır.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN 2022 OCAK ZAMLI MAAŞLARI 👇
|MEVCUT
MAAŞ
|ENFLASYON
FARKI
|2022
OCAK-TEMMUZ
MAAŞLARI
|1987
|470
|2457
|2004
|474
|2478
|2097
|496
|2593
|2207
|522
|2729
|2313
|547
|2860
|2407
|569
|2976
|2514
|595
|3109
|2602
|615
|3217
|2711
|641
|3352
|2811
|665
|3476
|2903
|687
|3590
|3018
|714
|3732
|3106
|735
|3841
|3238
|766
|4004
|3254
|770
|4024
|3309
|783
|4092
|3413
|807
|4220
|3501
|828
|4329
|3611
|854
|4465
|4002
|946
|4948
|4543
|1074
|5617
|5036
|1191
|6227
|5530
|1308
|6838
|6023
|1424
|7447
|7010
|1658
|8668
|8052
|1904
|9956
|9039
|2138
|11177
|1062
|2380
|12442
|10755
|2544
|13299