Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? 17 Kasım 2021 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

Haftanın ikinci Çılgın Sayısal Loto çekilişi bugün Milli Piyango TV canlı yayınında olacak. Her hafta 3 kez çekilişi yapılan şans oyununda 6 talihli numaranın yanı sıra joker ve Süperstar numaraları da belirlenecek. İşte çekilişe ilişkin bilinmesi gereken tüm detaylar…

17 KASIM SAYISAL LOTO SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sayısal çekilişi bugün gerçekleştirilecek. Saat 21:30'da başlayacak çekiliş Milli Piyango TV'den canlı olarak izlenecek. Bilet sorgulama işlemleri ise "millipiyangoonline.com" adresinde olacak. Yaklaşık 5-6 dakika sürecek çekiliş sonrasında tüm talihli rakamlar belirlenmiş olacak.