atv CANLI İZLE (HD) - atv dizileri / ATV YAYIN AKIŞI

atv PROGRAMLARI
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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT - BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN / ATV İZLE
Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...
atv PROGRAMLARI
ZAHİDE YETİŞ İLE MUTFAK BAHANE - BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN / ATV İZLE
Ekranların gülen yüzü Zahide Yetiş, "eşler şahane, mutfak bahane" diyerek geri dönüyor...
Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane'de hafta içi her gün 5 çift en iyisi olmak için kıyasıya yarışacak. Zahide Yetiş'in renkli sunumuyla yarışanlar ödüle, izleyiciler hem yemeğe hem de sohbete doyacak!
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ESRA EROL'DA - BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN / ATV İZLE
atv ekranının sevilen yüzü Esra Erol, her gün canlı yayın ile izleyicilerinin karşısına geçiyor. Birbirinden ilginç ve çarpıcı konu ve konukları ağırlayan Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de atv'de!
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