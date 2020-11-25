Orman meyveli tart tarifi! Orman meyveli tart nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır? | YEMEK TARİFLERİ

Orman meyveli tart, çay saatlerinin vazgeçilmezleri arasında yer alır. Yapımı sanıldığından daha pratik olan meyveli tart tarifini sizler için hazırladık. İşte en kolay Orman meyveli tart tarifi...

ORMAN MEYVELİ TART TARİFİ MALZEMELERİ

Kreması için:

3 su bardağı süt

3 adet yumurta sarısı

3/4 su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı mısır nişastası

1 adet çubuk vanilya

1 yemek kaşığı tereyağı

Hamuru için:

2 adet yumurta sarısı

150 gram soğuk tereyağı

1/2 su bardağı pudra şekeri

1/4 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı soğuk su

2 su bardağı un

Üzeri için:

300 gram karışık kırmızı orman meyvesi

2 yemek kaşığı pudra şekeri

ORMAN MEYVELİ TART TARİFİNİN YAPILIŞI

1. Hamuru hazırlamak için; elenmiş un, pudra şekeri ve tuzu miksere alıp hamur yoğurma aparatıyla karıştırın.

2. Karıştırırken küçük parçalar halinde kestiğiniz soğuk tereyağını azar azar ekleyin.

3. Yumurta sarıları ve soğuk suyu ekleyip biraz daha karıştırmaya devam edin.

4. Toparladığınız tart hamurunu, yatay şekilde streç filmle sardıktan sonra buzdolabında 30 dakika kadar dinlendirin.

5. Kremasını hazırlamak için; derin bir kaba aldığınız yumurta sarılarını toz şeker ve mısır nişastası ekleyerek çırpın.

6. Ortadan ikiye kestiğiniz vanilya çubuğunun iç kısmında kalan çekirdekli kısmını sivri bir bıçağın ucu ile kazıyın. Soğuk sütü küçük bir tencereye aktarın. Elde ettiğiniz vanilya özü ile kısık ateşte kaynatın.

7. Çırpılmış yumurta sarılarını, kaynayan süt ile azar azar karıştırıp ılıştırdıktan sonra süt tenceresine aktarın. Kısık ateşte koyu bir krema kıvamını alana kadar pişirin.

8. Ocaktan aldığınız krema karışımına azar azar tereyağı ekleyip karıştırın.

9. Soğuması için ayrı bir kaba aldığınız kremanın üzerini ılındıktan sonra streç filmle kapatın. Buzdolabında bekletin.

10. Dinlenen hamuru, tereyağıyla yağladığınız tart kalıbına elinizle bastırarak yayın.

11. Hamurun eşit oranda pişmesi ve kabarması için tart kalıbı büyüklüğünde bir yağlı kağıt kesin ve hamurun üzerine açın.

12. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, yaklaşık 25 dakika hafif bir renk alana kadar tart hamurunu pişirin.

13. Fırından çıktıktan sonra üzerindeki yağlı kağıdı alın. Aynı ısıda 5 dakika daha fırınladığınız tart tabanını fırından çıkartın, oda ısısında dinlendirin.

14. Buzdolabında soğuyan kremayı tartın orta kısmına yayın, arzuya göre krema sıkma poşeti kullanın.

15. Tartın üzerini bol suda yıkayıp sularını süzdürdüğünüz kırmızı orman meyveleriyle süsleyin. Pudra şekeri eledikten sonra dilimleyerek servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun...