Soğan dolması tarifi! Soğan dolması nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır? | YEMEK TARİFLERİ

Soğan dolması, herkesin evinde bulunan malzemelerle yapılabilecek lezzetli bir dolma çeşididir. Hazırlaması fazlasıyla pratik olan bu tarifi çok seveceksiniz! İşte adım adım anlatımıyla Soğan dolması tarifi...

SOĞAN DOLMASI TARİFİNİN MALZEMELERİ

6 adet soğan

4 yemek kaşığı zeytinyağı

4 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet soğan

1,5 su bardağı pirinç

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı sumak

2 çay kaşığı pul biber

2 adet domates

1,5 su bardağı su

1/2 demet maydanoz

1/2 demet taze nane

1/2 su bardağı sıcak su

2 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı kuru nane

SOĞAN DOLMASI TARİFİNİN YAPILIŞI

1. Soğanları yemeklik soğan boyutunda doğrayın. Tavaya zeytinyağı ve sıvı yağı aktarıp soğanları kavurmaya başlayın. Soğanlar hafif pembeleşmeye başlayınca salçayı ilave edin.

2. Pirinçleri yıkayıp suyunu süzün. Kavurduğunuz soğanın üzerine pirinci ilave edin ve kavurmaya devam edin. Tuz ve baharatları ekleyin.

3. Domateslerin kabuğunu soyduktan sonra rendeleyin. Rendelediğiniz domatesi de pirincin üzerine ekleyin. Suyu da ilave edip, pirinçler suyu çekene kadar, tencerenin kapağı kapalı bir biçimde pişmeye bırakın.

4. Maydanozları ince ince kıyın. Pirinçler suyunu çekince içine kıydığınız maydanozu ekleyin ve ocaktan alın.

5. Dolduracağınız soğanların kabuğunu soyup, su dolu bir tencereye aktarın ve 10 dakika boyunca haşlayın.

6. Haşlanan soğanları tek tek yapraklarına ayırın. İçine hazırladığınız dolma harcını doldurun.

7. Doldurduğunuz soğanları yassı olacak şekilde tencereye dizin.

8. Salça, kekik ve sıcak suyu bir kapta iyice karıştırın. Dolmaların üzerine salçalı su karışımını ilave edip, kısık ateşte 25 dakika pişirin. Piştikten sonra üzerine taze nane doğrayın. Servis edebilrsiniz.

Afiyet olsun...