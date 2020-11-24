Çi börek (Çiğ börek) tarifi! Çi börek nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır? | YEMEK TARİFLERİ

Çiğ börek ya da bilinen diğer ismiyle Çi börek, Eskişehir'in lezzetiyle meşhur tatlarından biridir. Gerek açılan hamuru gerekse hazırlanan harcıyla yapımı ustalık isteyen Çiğ böreği yapmak bu pratik tarifle artık çok kolay! İşte yağ çekmeyen, çıtır çıtır bir Çiğ börek tarifi...

ÇİĞ BÖREK TARİFİ MALZEMELERİ

Hamuru için

3 su bardağı un

1 su bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı tuz

2 tatlı kaşığıs irke

Kıymalı iç için

300 gram kıyma

1 adet rendelenmiş soğan

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

3/4 çay bardağı su

Kızartmak için

1/2 su bardağı sıvı yağ

ÇİĞ BÖREK TARİFİNİN PÜF NOKTASI

Kıymanızı sulandırmazsanız böreğin içerisinde topaklanır. Kıymalı harıcınızı mutlaka sulandırın. Çiğ böreğinizin fazla yağ çekmemesi için hamura mutlaka sirke ekleyin.

ÇİĞ BÖREK TARİFİNİN YAPILIŞI

1. 300 gr kıyma, 1 adet soğan rendesi, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz ve yarım çay bardağı suyu bir karıştırma kabına koyun ve karıştırın.

2. Hazırladığınız harcın biraz sulu olmasına özen gösterin.

3. Bir kabın içerisine, 1 su bardağı ılık su, 3 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı tuz ve 2 tatlı kaşığı üzüm ya da elma sirkesini ekleyin ve karıştırın.

4. Bu karışımı orta yumuşaklıkta bir hamur elde edene kadar iyice yoğurun.

5. Hamurunuzu un serptiğiniz tezgaha alıp bezelere ayırın.

6. Hamuru orta büyüklükte bir tabak boyutunda meradane kullanarak açın.

7. Kıymalı harcınızı açtığınız hamura yerleştirip katlayın.

8. Kenarlarının iyice yapışmasını sağlamak için bir kapak ya da pizza kesiciyle düzgünce kesin.

9. Kızmış yağa börekleri atarak kızartın ve kızaran böreklerinizi fazla yağı emmesi için bir kağıt havlu üzerine alın.

Afiyet olsun...