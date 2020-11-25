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nedir? KADES açılımı ne demek? Uygulama nasıl indirilir?

gündemin en önemli konuları arasındaki yerini aldı. İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen uygulama, Kadına şiddeti ve tacizi en aza indirmeyi amaçlıyor. KADES'in açılımı, Kadın 'dır. Peki KADES uygulaması nedir? KADES nasıl indirilir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2020 Çarşamba 13:54 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2020 Çarşamba 13:57
KADES uygulaması nedir? KADES açılımı ne demek? Uygulama nasıl indirilir?

KADES nedir? nasıl indirilir? sorularının cevabı gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddetİ engellemek amacıyla kullanılan Kadın Acil (KADES) ve uygulamasından üzerinden edinileniyor. İşte KADES uygulaması ile ilgili detaylar...

KADES UYGULAMASI NEDİR?
KADES, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri birazda olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulamadır. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve acil durumlarda ilk aklınıza gelecek acil müdahale uygulamasıdır.

KADES uygulaması, son yıllarda giderek artan kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla geliştirilmiş. Eşinden veya bir başkasından şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınlar, akıllı telefonları üzerinden yapacakları ihbarlarda hızlı bir şekilde bu iş için kurulan İhbar Sistemi'ne ulaşabiliyorlar.

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