Haberler Haberler Nefis yemek tarifleri: Kısır nasıl yapılır? Kısır yapında kullanılan malzemeler nelerdir?

Nefis tarifleri: nasıl yapılır? Kısır yapında kullanılan malzemeler nelerdir?

, Türkiye'de oldukça sevilen bir yemektir. Birçok kişi akşamüstü yapılan çay ve kahve sohbetlerinde servis olarak kısırı tercih eder. Yapılışı ve hazırlanışı oldukça pratiktir. Peki, Kısır nasıl yapılır? Kısır yapında kullanılan malzemeler nelerdir?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2020 Cuma 14:53
Nefis yemek tarifleri: Kısır nasıl yapılır? Kısır yapında kullanılan malzemeler nelerdir?

Birçok kişinin büyük bir keyifle yediği sevilen yemeklerden biri olan hakkında arama motorlarında birçok sorgu yapılıyor. Kısır, yapılışı ve hazır olma süresi bakımından oldukça pratik bir ve bu sebeple akşamüstü çay ve kahve keyfi saatlerinde sıklıkla tercih edilmekte. Peki, Kısır nasıl yapılır? Kısır yapında kullanılan malzemeler nelerdir?

KISIR YAPINDA KULLANILAN MALZEMELER NELERDİR?

1,5 su bardağı sıcak su
2 yemek kaşığı domates salçası
1 çay bardağı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı pul biber
2 adet limon suyu
1/2 çay bardağı nar ekşisi
6 dal taze soğan
1/2 demet maydanoz
1/2 demet taze nane

KISIR NASIL YAPILIR?

2 su bardağı ince bulguru geniş bir kap içerisine alın. Üzerine 1,5 su bardağı sıcak suyu ekleyin. Streç film ile üzerini kapatıp bugurların şişmesini bekleyin. Bulgurlar şiştikten için iyice karıştırın. Üzerine 2 yemek kaşığı domates salçası ekleyin. Ardından, 1 çay bardağı zeytinyağını ekleyin. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber, 2 limonun suyu ve yarım çay bardağı nar ekşisini de ekleyin. Son olarak önceden hazırlanmış ve doğranmış olan 6 dal taze soğanı, yarım demet taze nane ve maydanozu da ekleyip karıştırın.

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