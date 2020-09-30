Hızlı yemek tarifleri: Patesli Çilav nerenin yemeği? Patatesli Çilav nasıl yapılır? İşte kullanılacak malzemeler...

Patatesli Çilav, İran'a ait yemeklerden biridir. Masterchef 2020'de yarışmacılar tarafından yapılan yemeğin tarifi de merak konusu olmuş ve arama motorlarında birçok kez aratılmıştır. Peki, Patatesli Çilav nasıl yapılır? Patatesli Çilav tarifi ne? İşte detaylar...

PATATESLİ ÇİLAV MALZEMELERİ

2 bardak uzun pirinç

2 yemek kaşığı tereyağı

2 tatlı kaşığı tuz

5 adet patates

PATESLİ ÇİLAV NASIL YAPILIR?

Uzun pirinci bol tuzlu suda yaklaşık 1 saat kadar bekletin.

5 adet patatesi halka şeklinde doğrayın ve tuzlu suda bekletin.

Büyük bir tencere kullanın ve içerisine bol su koyun. Ardından içine bir tatlı kaşığı tuz serpin. Suyun kaynamasını bekleyin. Ardından suda bekletip yıkanmış pirinçleri suyun içine atın. Yaklaşık olarak 7-8 dakika kaynatın. Soğuk suyun altında pirinçleri yıkanan pirinçlerin suyunu iyice süzmek için önce kenarda bekletin. Güzelce yağlanan teflon tavanın içerisine patatesleri dizin. Patateslerin üzerine tuz, karabiber atın. Haşlanan pirinci süzdükten sonra yarısını patateslerin üzerine koyun. 2 kaşık margarin ekleyin. Pirincin diğer yarısını da ekleyin. Yaklaşık 30-35 dakika pişirdikten sonra ters çevirerek servis yapın.