Facebook'ta tüm gönderiler nasıl silinir? İşte Facebook'un yeni özelliği!
Dünyanın en büyük sosyal ağı Facebook'tan yeni bir hamle geldi. Uzun zamandır sosyal ağlar için kullanıcıları oldukça zorlayan eski gönderileri silme işlemi artık çok kolay bir hale geldi. Facebook getirdiği yeni özellikle kullanıcıların işini oldukça kolaylaştırdı.
Facebook çok eski ve silmek istediğiniz gönderileri silebilmenizi sağlayacak ve büyük bir kolaylık sunacak yeni bir özellik getirdi. Facebook, 'Gönderileri Yönet' isimli yeni özelliğini duyurdu. Özellik bugünden itibaren kullanıcılara açılacak.
GÖNDERİLERİ YÖNET ÖZELLİĞİ İLE SİL VEYA ARŞİVLE
Facebook, 'Gönderileri Yönet' isimli bu yeni özellik ile eski tarihli gönderilerinizi etiketlenenlerin isimleri, içeriğin türü ve tarihine göre filtreleyebilmenizi sağlıyor. Bu yeni özellik sayesinde profilinizi düzenli ve daha şık tutmanız mümkün olacak. Gönderilerin tamamen silinmesini istemeyen kullanıcılar için de arşivleme özelliği getirildi. Tıpkı Instagram'da olduğu gibi gönderiler arşivlenebilecek.
- 02.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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