Facebook'ta tüm gönderiler nasıl silinir? İşte Facebook'un yeni özelliği - Son dakika Haberler haberleri - Fotomaç - Son dakika Haberler haberleri - Fotomaç - Son dakika Haberler haberleri - Fotomaç
02 Haziran 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Haberler Facebook'ta tüm gönderiler nasıl silinir? İşte Facebook'un yeni özelliği!

'ta tüm gönderiler nasıl silinir? İşte Facebook'un yeni özelliği!

Facebook'ta tüm gönderiler nasıl silinir? İşte Facebook'un yeni özelliği!

Dünyanın en büyük sosyal ağı 'tan yeni bir hamle geldi. Uzun zamandır sosyal ağlar için kullanıcıları oldukça zorlayan eski gönderileri silme işlemi artık çok kolay bir hale geldi. Facebook getirdiği yeni özellikle kullanıcıların işini oldukça kolaylaştırdı.

çok eski ve silmek istediğiniz gönderileri silebilmenizi sağlayacak ve büyük bir kolaylık sunacak yeni bir özellik getirdi. Facebook, '' isimli yeni özelliğini duyurdu. Özellik bugünden itibaren kullanıcılara açılacak.

GÖNDERİLERİ YÖNET ÖZELLİĞİ İLE SİL VEYA ARŞİVLE

Facebook, 'Gönderileri Yönet' isimli bu ile eski tarihli gönderilerinizi etiketlenenlerin isimleri, içeriğin türü ve tarihine göre filtreleyebilmenizi sağlıyor. Bu yeni özellik sayesinde profilinizi düzenli ve daha şık tutmanız mümkün olacak. Gönderilerin tamamen silinmesini istemeyen kullanıcılar için de arşivleme özelliği getirildi. Tıpkı 'da olduğu gibi gönderiler arşivlenebilecek.

  1. 02.06.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Facebook'ta tüm gönderiler nasıl silinir? İşte Facebook'un yeni özelliği! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA