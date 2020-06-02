Facebook'ta tüm gönderiler nasıl silinir? İşte Facebook'un yeni özelliği!

Facebook çok eski ve silmek istediğiniz gönderileri silebilmenizi sağlayacak ve büyük bir kolaylık sunacak yeni bir özellik getirdi. Facebook, 'Gönderileri Yönet' isimli yeni özelliğini duyurdu. Özellik bugünden itibaren kullanıcılara açılacak.

GÖNDERİLERİ YÖNET ÖZELLİĞİ İLE SİL VEYA ARŞİVLE

Facebook, 'Gönderileri Yönet' isimli bu yeni özellik ile eski tarihli gönderilerinizi etiketlenenlerin isimleri, içeriğin türü ve tarihine göre filtreleyebilmenizi sağlıyor. Bu yeni özellik sayesinde profilinizi düzenli ve daha şık tutmanız mümkün olacak. Gönderilerin tamamen silinmesini istemeyen kullanıcılar için de arşivleme özelliği getirildi. Tıpkı Instagram'da olduğu gibi gönderiler arşivlenebilecek.