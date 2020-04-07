100 rekat namaz nasıl kılınır? Berat Kandili namazı nasıl kılınır? Berat Kandili namazı kaç rekat?

Ramazan ayının müjdecisi Berat Kandili bu sene 7 Nisan Salı günü ne denk geliyor. Müslüman alemi için büyük bir öneme sahip olan bu gecede dualar edilecek namazlar kılınacak. Corona virüsü nedeniyle camilere gidemeyen vatandaşlar Berat Kandili'nde kılınacak olan namaz ile ilgili araştırmalarda bulunuyor. Peki Berat Kandili namazı kaç rekat? 100 rekat namaz nasıl kılınır? İşte detaylar...

BERAT KANDİLİ NAMAZI KAÇ REKATTIR?

İslam dünyası için önemli gecelerden olan Berat gecesinde kılınacak namaza Salat-ül-hayr (Hayır Namazı) deniliyor. Salat-ül-hayr namazı 100 rekâttır. Her rekâtta Fatiha sûresinden sonra on defa İhlâs sûresi okunarak kılınır.

100 REKAT NAMAZ NASIL KILINIR?

100 rekatlık Berat Kandili namazına şu şekilde niyet edilir;

"Ya rabbi , niyet ettim rızâ-yı şerifin için namaza. Beni afv-ı ilâhîne , feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Kasvet-i kalbden , dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyleyip, süedâ defterine kaydeyle"

100 rekat namazı ara vermeden kılmak şart olmamakla birlikte dinlenerek kılınabilir.Berat Kandili namazı akşam namazından sabah vaktine kadar ara verilerek kılanabilir.

100 rekatlık namazda okunan ihlası şerifleri 10 okumak yerine her rekatte 100 def'a okuyarak 10 selamda da kılınabilir. Ancak 50 selam ile 100 rekat kılmak daha faziletlidir.Zira bu namazın özelliği,yapılan secdelerin çok olmasıdır.





NAMAZDAN SONRA HANGİ DUALAR OKUNUR?

Allahü Teala'nın "Hu" ismi şerifinin ebced hesabına göre değeri 11'dir.Rasülüllah Efendimizin isimlerinden "Taha"nın ebced hesabıyla değeri 14 olduğu için;

Aşağıdaki 11 dua, 14 def'a okunur:*14 istiğfar(esteğfirullahel-azıım ve etübü ileyk).*14 Salevatı-şerife(allahümme Salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed)*14 Fatiha'i şerife(Elham)besmeleyle*14 Ayetül kürsi(Allahü-La)besmeleyle*14 Tevbe suresi'nin son iki ayeti olan "Lekad Caeküm.."(besmeleyle)

*14 kere"Yasin,Yasin..."dedikten sonra 1 Yasini Şerif.(Yasini Şerif'te yedi zahiri,yedi batıni"mbin"vardır,böylece o da 14 olur.) *14 ihlası şerif(kul hüvellahü ehad)bemeleyle*14 Felak suresi(kul euzü birabbil-felak)besmeleyle *14 Nas suresi(kul euzü birabbin-nas)besmeleyle*14 kere,Subhanellahi vel-hamdü lillahi vela ilahe illallahü vallahü ekber,Vela havle vela kuvvete illa billahil-aliyyil-azıım.*14 kere,Salat-ı münciye(İlmihal kitaplarında yazar)okunur ve sonra dua yapılır.Salat-ı Münciye'yi bilmeyenler Küçük salevat okuyabilirler.(Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed)llâahümme salli alâa seyyidinâa Muhammedin ve alâa âali seyyidinâa Muhammedin salâaten tünciinâa bihâa min cemî'ıl-ehvâali ve'l âafâat. Ve takdıy lenâa bihâa cemî'alhaacâat ve tütahhirunâa bihâa min cemî'ıs-seyyi'âat ve terfeunâa bihâa ındeke a'led-derecâat ve tübelliğunâa bihâa aksa'l gaayâat. Min cemî'ıl-hayrâti fi'l-hayâati ve ba'del-memâat. İnneke alâa külli şey'in kadiyr."Mânâsı: Allâh'ım, Efendimiz Muhammed'e ve ehl-i beytine bizi bütün korku ve âfetlerden kurtaracağın, bütün ihtiyaçlarımızı göndereceğin, bütün günahlarımızdan temizleyeceğin, nezdindeki derecelerin en yücesine yükselteceğin, hayatta ve ölümden sonra bütün hayırların nihâyetine ulaştıracağın şekilde râhmet eyle. Muhakkak sen her şeye kaadirsin."





ERAT KANDİLİ ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

Berat Kandili (gecesi) Şaban ayının onbeşinci gecesidir. Aslı "Berâet"tir. Berat sözlükte; "bir zorluktan kurtulmak ve beri olmak" demektir. Ayrıca bu geceye "Leyle-i Mübâreke" denir, bereketli bir gece. "Leyle-i Berâe" denir. "Leyle-i sâk", vesîka gecesi denir. "Leyle-i rahme" ve rahmet gecesi denir.

Bu gecede, bir yıl içinde olacak bütün işler hükme bağlanıp ifası için Cenab-ı Hak tarafından meleklere verilir. Gecesini ibadet ve dua ile gündüzünü oruçlu geçirmek faziletlidir.

Berat gecesine ait beş haslet vardır:

-Her önemli iş bu gecede ayırdedilir.

-O gecedeki ibadetin fazileti büyüktür.

-İlâhi rahmet yayılır.

-Mağfiret gecesidir.

-O gece, Resûlullah'a şefaat hakkının tamamı verilmiştir.

Çünkü, Hz. Muhammed (s.a.v.), Şaban'ın onüçüncü gecesi ümmeti hakkında şefaat istemiş, bu şefaatin üçte biri verilmiş, ondördüncü gecesi yine istemiş, üçte biri daha verilmiş, onbeşinci gece yine talep etmiş, bu gece şefaatın tamamı ihsan edilmiştir. Bu şefaatten mahrum olanlar, devenin ürküp kaçtığı gibi Allah'tan kaçanlardır.

