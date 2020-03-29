Hikmet Albayrak Corona virüsü haberi sevinç yarattı! Abdürrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak kimdir? Kaç yaşında? - Son dakika Haberler haberleri - Fotomaç
29 Mart 2020, Pazar
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haberi sevinç yarattı! Abdürrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak kimdir? ?

Hikmet Albayrak Corona virüsü haberi sevinç yarattı! Abdürrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak kimdir? Kaç yaşında?

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızlıca yayılan pandemisi özellikle Avrupa’da birçok kişinin hastalanmasına ve ölmesine sebep oldu. Ülkemizde de vaka sayıları artmaya başladı. Spor camiası da bu durumdan oldukça kötü etkilendi. 2. Başkanı Abdürrahim Albayrak, , ve corona virüsüne yakalandı. Abdürrahim Albayrak eşi ve oğlu ile birlikte tedavi görüyordu. Abdürrahim Albayrak’ın oğlu ’tan sevindirici haber geldi. Hikmet Albayrak iyileştiğini açıkladı. Peki, Hikmet Albayrak kimdir? Hikmet Albayrak kaç yaşındadır? Detaylar haberimizde…

İkinci Başkanı 'ın ardından eşi ve oğlu 'ın da test sonucu pozitif çıkmıştı. Hikmet Albayrak, Twitter hesabından açıklamada bulunarak, "Tedavim tamamlandı ve Allah'ın izni ile iyileştim. Yeni yapılan son 2 test sonucum da NEGATİF geldi. Tüm hastalara acil şifalar dilerim." ifadelerini kullandı. Galatasaraylı taraftarlar bu habere olduça sevindi. Paylaşımın altında birçok geçmiş olsun dilekleri yer alırken, Abdürrahim Albayrak ve eşinin akıbeti de merak konusu oldu.

ABDÜRRAHİM ALBAYRAK'IN SON DURUMU NE?

Beşiktaş maçından kısa süre sonra hastaneye kaldırılan Galatasaray 2. Başkanı Abdürrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'ın ise tedavileri devam ediyor. Galatasaraylı taraftarlar teknik direktör , Abdürrahim Albayrak, ve 'dan gelecek sevindirici haberleri bekliyor.

HİKMET ALBAYRAK KİMDİR?

Hikmet Albayrak, Galatasaray 2. Başkanı Abdürrahim Albayrak'ın oğludur. 1983 yılında İstanbul'da doğmuştur. İstanbul üniversitesi'de Ekonometri bölümünde okumuştur. 13 yaşında Altur Turizmde çalışmaya başlamıştır. Hikmet Albayrak, Berrak Barut ve Gökhan Şahin'in kızları Alpin Şahin ile evlidir.

  1. 29.03.2020
  2. Güncelleme: 29.03.2020 16:41
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