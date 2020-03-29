Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın ardından eşi Şükran Albayrak ve oğlu Hikmet Albayrak'ın da test sonucu pozitif çıkmıştı. Hikmet Albayrak, Twitter hesabından açıklamada bulunarak, "Tedavim tamamlandı ve Allah'ın izni ile iyileştim. Yeni yapılan son 2 test sonucum da NEGATİF geldi. Tüm hastalara acil şifalar dilerim." ifadelerini kullandı. Galatasaraylı taraftarlar bu habere olduça sevindi. Paylaşımın altında birçok geçmiş olsun dilekleri yer alırken, Abdürrahim Albayrak ve eşinin akıbeti de merak konusu oldu.

ABDÜRRAHİM ALBAYRAK'IN SON DURUMU NE?

Beşiktaş maçından kısa süre sonra hastaneye kaldırılan Galatasaray 2. Başkanı Abdürrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'ın ise tedavileri devam ediyor. Galatasaraylı taraftarlar teknik direktör Fatih Terim, Abdürrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Kaan Kançal'dan gelecek sevindirici haberleri bekliyor.

HİKMET ALBAYRAK KİMDİR?

Hikmet Albayrak, Galatasaray 2. Başkanı Abdürrahim Albayrak'ın oğludur. 1983 yılında İstanbul'da doğmuştur. İstanbul üniversitesi'de Ekonometri bölümünde okumuştur. 13 yaşında Altur Turizmde çalışmaya başlamıştır. Hikmet Albayrak, Berrak Barut ve Gökhan Şahin'in kızları Alpin Şahin ile evlidir.