Hikmet Albayrak Corona virüsü haberi sevinç yarattı! Abdürrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak kimdir? Kaç yaşında?
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızlıca yayılan corona virüsü pandemisi özellikle Avrupa’da birçok kişinin hastalanmasına ve ölmesine sebep oldu. Ülkemizde de vaka sayıları artmaya başladı. Spor camiası da bu durumdan oldukça kötü etkilendi. Galatasaray 2. Başkanı Abdürrahim Albayrak, Fatih Terim, Yusuf Günay ve Kaan Kançal corona virüsüne yakalandı. Abdürrahim Albayrak eşi ve oğlu ile birlikte tedavi görüyordu. Abdürrahim Albayrak’ın oğlu Hikmet Albayrak’tan sevindirici haber geldi. Hikmet Albayrak iyileştiğini açıkladı. Peki, Hikmet Albayrak kimdir? Hikmet Albayrak kaç yaşındadır? Detaylar haberimizde…
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın ardından eşi Şükran Albayrak ve oğlu Hikmet Albayrak'ın da test sonucu pozitif çıkmıştı. Hikmet Albayrak, Twitter hesabından açıklamada bulunarak, "Tedavim tamamlandı ve Allah'ın izni ile iyileştim. Yeni yapılan son 2 test sonucum da NEGATİF geldi. Tüm hastalara acil şifalar dilerim." ifadelerini kullandı. Galatasaraylı taraftarlar bu habere olduça sevindi. Paylaşımın altında birçok geçmiş olsun dilekleri yer alırken, Abdürrahim Albayrak ve eşinin akıbeti de merak konusu oldu.
ABDÜRRAHİM ALBAYRAK'IN SON DURUMU NE?
Beşiktaş maçından kısa süre sonra hastaneye kaldırılan Galatasaray 2. Başkanı Abdürrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'ın ise tedavileri devam ediyor. Galatasaraylı taraftarlar teknik direktör Fatih Terim, Abdürrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Kaan Kançal'dan gelecek sevindirici haberleri bekliyor.
HİKMET ALBAYRAK KİMDİR?
Hikmet Albayrak, Galatasaray 2. Başkanı Abdürrahim Albayrak'ın oğludur. 1983 yılında İstanbul'da doğmuştur. İstanbul üniversitesi'de Ekonometri bölümünde okumuştur. 13 yaşında Altur Turizmde çalışmaya başlamıştır. Hikmet Albayrak, Berrak Barut ve Gökhan Şahin'in kızları Alpin Şahin ile evlidir.
- 29.03.2020
- Güncelleme: 29.03.2020 16:41
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Hikmet Albayrak Corona virüsü haberi sevinç yarattı! Abdürrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak kimdir? Kaç yaşında? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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