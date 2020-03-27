Corona virüse yakalanan ünlüler ve sporcular

Kraliçe Elizabeth korona virüs kaptı mı, Kraliçe Elizabeth'in korona kaptığına dair çıkan haberler gerçeği yansıtıyor mu şeklinde haberler google'da çok aratılmaya başlandı. İşte gelişmeler...

Buckingham Sarayı, 93 yaşındaki Kraliçe Elizabeth ve eşi 98 yaşındaki Prens Philip'in koronavirüs testlerinin pozitif çıktığına dair çıkan iddialara yönelik şu ana dek 'Evet' ya da 'Hayır' şeklinde bir açıklama yapmadı.

UCR News'in konu hakkındaki iddiası ise şöyle: "İngiltere'nin 93 yaşındaki Kraliçesi 2.Elizabeth'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Başbakan Boris Johnson'ın ardından Kraliçe Elizabeth, 16 gün önce sarayda bir görüşme gerçekleştirmişti. Saray'dan yapılan açıklamada, Kraliçe Elizabeth'in sağlık durumuyla ilgili bilgilerin paylaşılacağı ifade edildi."

İŞTE CORONA VİRÜSÜ TESTİ POZİTİF ÇIKAN İSİMLER:





TILL LINDEMANN

PRENS CHARLES

PLACIDO DOMINGO

HARVEY WEINSTEIN

SABRINA DHOWRE ELBA

IDRIS ELBA

DAVID BRYANT

MAROUANE FELLAINI





DYBALA VE ORIANA SABATINI

INDIRA VARMA

KEVIN DURANT

ITZIAR ITUNO

CHARLOTTE LAWRENCE

VITTORIO GREGOTTI

RACHEL MATTHEWS

KRISTOFER HIVJU

OLGA KURYLENKO

ELIAQUIM MANGALA





TOM HANKS

DANIELE RUGANI

SOPHIE TRUDEAU - KANADA BAŞBAKANI JUSTIN TRUDEAU'NUN EŞİ

NADINE DORRIES - İNGİLTERE SAĞLIK BAKAN YARDIMCISI

JAROSLAW MIKA - POLONYA GENELKURMAY BAŞKANI

MIKEL ARTETA - ARSENAL (TEKNİK DİREKTÖR)

FRANCK RIESTER - FRANSA KÜLTÜR BAKANI





MANOLO GABBIADINI - SAMPDORIA