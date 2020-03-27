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27 Mart 2020, Cuma
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Corona virüse yakalanan ünlüler ve sporcular

Corona virüse yakalanan ünlüler ve sporcular

'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra kısa bir sürede neredeyse tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü vakaları gittikçe artmaya devam ediyor. , gibi ülkelerde günde yüzlerce insanın ölmesinin ardından en dikkat çekici haber 'den geldi. İngiltere'de Başbakan 'ın ardından 'in de corona virüsü testi pozitif çıktı. İşte dünya genelinde corona virüse yakalanan ünlüler ve sporcular...

korona virüs kaptı mı, Kraliçe Elizabeth'in korona kaptığına dair çıkan haberler gerçeği yansıtıyor mu şeklinde haberler google'da çok aratılmaya başlandı. İşte gelişmeler...

, 93 yaşındaki Kraliçe Elizabeth ve eşi 98 yaşındaki 'in koronavirüs testlerinin pozitif çıktığına dair çıkan iddialara yönelik şu ana dek 'Evet' ya da 'Hayır' şeklinde bir açıklama yapmadı.

UCR News'in konu hakkındaki iddiası ise şöyle: "'nin 93 yaşındaki Kraliçesi 2.Elizabeth'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Başbakan 'ın ardından Kraliçe Elizabeth, 16 gün önce sarayda bir görüşme gerçekleştirmişti. Saray'dan yapılan açıklamada, Kraliçe Elizabeth'in sağlık durumuyla ilgili bilgilerin paylaşılacağı ifade edildi."

İŞTE CORONA VİRÜSÜ TESTİ POZİTİF ÇIKAN İSİMLER:


TILL LINDEMANN
PRENS CHARLES
PLACIDO DOMINGO
HARVEY WEINSTEIN
SABRINA DHOWRE ELBA
IDRIS ELBA
DAVID BRYANT
MAROUANE FELLAINI



DYBALA VE ORIANA SABATINI
INDIRA VARMA
KEVIN DURANT
ITZIAR ITUNO
CHARLOTTE LAWRENCE
VITTORIO GREGOTTI
RACHEL MATTHEWS
KRISTOFER HIVJU
OLGA KURYLENKO
ELIAQUIM MANGALA



TOM HANKS
DANIELE RUGANI
SOPHIE TRUDEAU - KANADA BAŞBAKANI JUSTIN TRUDEAU'NUN EŞİ
NADINE DORRIES - İNGİLTERE SAĞLIK BAKAN YARDIMCISI
JAROSLAW MIKA - POLONYA GENELKURMAY BAŞKANI
MIKEL ARTETA - ()
FRANCK RIESTER - FRANSA KÜLTÜR BAKANI



MANOLO GABBIADINI - SAMPDORIA

  1. 28.03.2020
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