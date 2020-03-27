Corona virüse yakalanan ünlüler ve sporcular
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra kısa bir sürede neredeyse tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü vakaları gittikçe artmaya devam ediyor. İspanya, İtalya gibi ülkelerde günde yüzlerce insanın ölmesinin ardından en dikkat çekici haber İngiltere'den geldi. İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın ardından Kraliçe Elizabeth'in de corona virüsü testi pozitif çıktı. İşte dünya genelinde corona virüse yakalanan ünlüler ve sporcular...
Kraliçe Elizabeth korona virüs kaptı mı, Kraliçe Elizabeth'in korona kaptığına dair çıkan haberler gerçeği yansıtıyor mu şeklinde haberler google'da çok aratılmaya başlandı. İşte gelişmeler...
Buckingham Sarayı, 93 yaşındaki Kraliçe Elizabeth ve eşi 98 yaşındaki Prens Philip'in koronavirüs testlerinin pozitif çıktığına dair çıkan iddialara yönelik şu ana dek 'Evet' ya da 'Hayır' şeklinde bir açıklama yapmadı.
UCR News'in konu hakkındaki iddiası ise şöyle: "İngiltere'nin 93 yaşındaki Kraliçesi 2.Elizabeth'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Başbakan Boris Johnson'ın ardından Kraliçe Elizabeth, 16 gün önce sarayda bir görüşme gerçekleştirmişti. Saray'dan yapılan açıklamada, Kraliçe Elizabeth'in sağlık durumuyla ilgili bilgilerin paylaşılacağı ifade edildi."
İŞTE CORONA VİRÜSÜ TESTİ POZİTİF ÇIKAN İSİMLER:
TILL LINDEMANN
PRENS CHARLES
PLACIDO DOMINGO
HARVEY WEINSTEIN
SABRINA DHOWRE ELBA
IDRIS ELBA
DAVID BRYANT
MAROUANE FELLAINI
DYBALA VE ORIANA SABATINI
INDIRA VARMA
KEVIN DURANT
ITZIAR ITUNO
CHARLOTTE LAWRENCE
VITTORIO GREGOTTI
RACHEL MATTHEWS
KRISTOFER HIVJU
OLGA KURYLENKO
ELIAQUIM MANGALA
TOM HANKS
DANIELE RUGANI
SOPHIE TRUDEAU - KANADA BAŞBAKANI JUSTIN TRUDEAU'NUN EŞİ
NADINE DORRIES - İNGİLTERE SAĞLIK BAKAN YARDIMCISI
JAROSLAW MIKA - POLONYA GENELKURMAY BAŞKANI
MIKEL ARTETA - ARSENAL (TEKNİK DİREKTÖR)
FRANCK RIESTER - FRANSA KÜLTÜR BAKANI
MANOLO GABBIADINI - SAMPDORIA
- 28.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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