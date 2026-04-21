Rıza Kayaalp’e 78 saniye yetti

12 kez Avrupa Şampiyonu olan Rıza Kayaalp, Arnavutluk'ta dün başlayan Avrupa Şampiyonası'nda mindere çıktığı ilk maçını 78'inci saniyede Ermeni rakibi Albert Vandanyan'ı tuş ederek kazandı. Milli güreşçi çeyrek finalde ise Rus Marat Kasparov'u yenerek yarı finale çıktı. Kayaalp, 13'üncü Avrupa şampiyonluğunu kazanırsa en çok şampiyon olan güreşçi olarak rekor kıracak.