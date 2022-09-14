Altın adam Kayaalp

DÜNYA Güreş Şampiyonası'nda milli sporcumuz Rıza Kayaalp yine tarih yazdı, kariyerindeki 5'inci Dünya Şampiyonluğunu elde etti. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirilen organizasyonda grekoromen stil 130 kiloda final maçına çıkan Kayaalp, İranlı rakibi Amin Mirzazadeh'yi mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. 11 Avrupa Şampiyonluğu bulunan Rıza, 5'inci kez Dünya şampiyonluğu olan ilk güreşçi oldu. Rıza, şampiyonluğu Türkiye'ye armağan ederek "Bu gururu yaşadığım için çok mutluyum" diye konuştu