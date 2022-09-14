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Altın adam Kayaalp

Sırbistan’da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda milli sporcumuz Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda İranlı rakibi Amin Mirzazadeh’i mağlup edip kariyerinde 5. kez Dünya Şampiyonu oldu

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2022 Çarşamba 06:50
Altın adam Kayaalp
DÜNYA Güreş Şampiyonası'nda milli sporcumuz Rıza Kayaalp yine tarih yazdı, kariyerindeki 5'inci Dünya Şampiyonluğunu elde etti. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirilen organizasyonda grekoromen stil 130 kiloda final maçına çıkan Kayaalp, İranlı rakibi Amin Mirzazadeh'yi mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. 11 Avrupa Şampiyonluğu bulunan Rıza, 5'inci kez Dünya şampiyonluğu olan ilk güreşçi oldu. Rıza, şampiyonluğu Türkiye'ye armağan ederek "Bu gururu yaşadığım için çok mutluyum" diye konuştu
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