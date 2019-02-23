Milli güreşçilerden Macaristan'da 3 madalya
23 Şubat 2019, Cumartesi
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Milli güreşçilerden 'da 3 madalya

Milli güreşçilerden Macaristan'da 3 madalya

Grand Prix Grekoromen Güreş Turnuvası'nın ilk gününde milli güreşçiler, 3 madalya elde etti.

'ın Györ kentinde düzenlenen turnuvada 97 kiloda Fatih Başköy, finalde ABD'li Tracy Hancock'a yenildi ve gümüş madalyada kaldı.

Turnuvanın ilk gününde 72 kiloda Selçuk Can ile 82 kiloda Burhan Akbudak, bronz madalya kazandı.

Organizasyonda yarın 60 kiloda , 67 kiloda , 77 kiloda Fatih Cengiz, 87 kiloda ve Emir Can Enez mindere çıkacak.

  1. 24.02.2019
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