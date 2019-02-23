Milli güreşçilerden Macaristan'da 3 madalya
Macaristan Grand Prix Grekoromen Güreş Turnuvası'nın ilk gününde milli güreşçiler, 3 madalya elde etti.
Macaristan'ın Györ kentinde düzenlenen turnuvada 97 kiloda Fatih Başköy, finalde ABD'li Tracy Hancock'a yenildi ve gümüş madalyada kaldı.
Turnuvanın ilk gününde 72 kiloda Selçuk Can ile 82 kiloda Burhan Akbudak, bronz madalya kazandı.
Organizasyonda yarın 60 kiloda Ahmet Uyar, 67 kiloda Enes Başar, 77 kiloda Fatih Cengiz, 87 kiloda Doğan Göktaş ve Emir Can Enez mindere çıkacak.
- 24.02.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Milli güreşçilerden Macaristan'da 3 madalya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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