Dünya Şampiyonu Metehan Başar sözlendi
Güreşte 2 kez Dünya Şampiyonu olan Milli Güreşçi Metehan Başar evliliğe ilk adımı atarak Melike Koludra ile sözlendi.
Ömür ve Kemal Başar çiftinin oğulları Grekoromen stilde 1 yıl arayla 2 kez Dünya Şampiyonu olan Metehan Başar, Melehat ve Abdul Koludra çiftinin kızları Melike Koludra ile sözlendi. Koludra ailesinin Adapazarı'ndaki evlerinde aile arasında gerçekleşen söz merasimine her iki ailenin yakınları katıldı.
Çiftin nişan törenlerini 2019 yılının yaz aylarında gerçekleştirmeyi planladıkları öğrenildi.
- 31.12.2018 13:02
- Güncelleme: 31.12.2018 15:40
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Sehic uygun rakama gelir
Toplam 1
Yorum
tokatlıtrabzonsporlu çok iyi kaleci alınmalı
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Trabzonspor'da köklü değişim
Toplam 1
Yorum
Alper ALPAGUT Türkiye Süper Ligi 2018-19 sezonu sonunda EFSANE TRABZONSPOR' un ŞAMPİYON olacağına inanıyorum.
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Beşiktaş'ta o isim yolcu
Toplam 3
Yorum
savaşan kartal aşırı ağır hemen göndersinler.neye göre alındı bilmiyorum ama büyük bir hayal kırıklığı.marcelo tarzı 2 stoper birden lazım Beşiktaş'a.
Dünya Şampiyonu Metehan Başar sözlendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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