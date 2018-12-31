Dünya Şampiyonu Metehan Başar sözlendi
31 Aralık 2018, Pazartesi
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sözlendi

Dünya Şampiyonu Metehan Başar sözlendi

Güreşte 2 kez olan Milli Güreşçi evliliğe ilk adımı atarak ile sözlendi.

Ömür ve çiftinin oğulları Grekoromen stilde 1 yıl arayla 2 kez olan , Melehat ve Abdul Koludra çiftinin kızları ile sözlendi. Koludra ailesinin Adapazarı'ndaki evlerinde aile arasında gerçekleşen söz merasimine her iki ailenin yakınları katıldı.
Çiftin nişan törenlerini 2019 yılının yaz aylarında gerçekleştirmeyi planladıkları öğrenildi.

  1. 31.12.2018 13:02
  2. Güncelleme: 31.12.2018 15:40
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